I Lions “contagiano”

Il resoconto del Service è un sentito omaggio a tutti coloro che si lasciano "contagiare" dallo spirito umanitario dei Lions.Un ringraziamento pubblico e incondizionato va a chi ha scelto di condividere con noi i valori del servizio e della solidarietà.Infatti, il motto "We Serve", fondato sull'impegno disinteressato verso chi è in difficoltà, è stato abbracciato con straordinaria generosità dai proprietari del Resort Calderoni Martini. La struttura si è fatta interamente carico del pranzo del 25 aprile destinato agli utenti della mensa di carità "Perfetta Letizia" di Gravina in Puglia, lasciando ai soci dei Lions Club Gravina in Puglia e Lions Puglia Scambi Giovanili il prezioso compito di accogliere e servire gli ospiti.Il pranzo, ricco e curato, è stato particolarmente apprezzato dai commensali, che hanno reso omaggio al menù con entusiasmo, chiedendo anche il bis.L'augurio che noi Lions rivolgiamo a noi stessi è di continuare a essere sempre più "contagiosi", affinché un numero crescente di persone e realtà imprenditoriali scelga di seguire l'ammirevole esempio del Resort Calderoni Martini.