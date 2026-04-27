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solidarietà

I Lions “contagiano”

Resort Calderoni Martini si fa carico del pranzo del 25 aprile destinato alla mensa di carità “Perfetta Letizia”

Gravina - lunedì 27 aprile 2026 19.15 Comunicato Stampa
Il resoconto del Service è un sentito omaggio a tutti coloro che si lasciano "contagiare" dallo spirito umanitario dei Lions.

Un ringraziamento pubblico e incondizionato va a chi ha scelto di condividere con noi i valori del servizio e della solidarietà.

Infatti, il motto "We Serve", fondato sull'impegno disinteressato verso chi è in difficoltà, è stato abbracciato con straordinaria generosità dai proprietari del Resort Calderoni Martini. La struttura si è fatta interamente carico del pranzo del 25 aprile destinato agli utenti della mensa di carità "Perfetta Letizia" di Gravina in Puglia, lasciando ai soci dei Lions Club Gravina in Puglia e Lions Puglia Scambi Giovanili il prezioso compito di accogliere e servire gli ospiti.

Il pranzo, ricco e curato, è stato particolarmente apprezzato dai commensali, che hanno reso omaggio al menù con entusiasmo, chiedendo anche il bis.

L'augurio che noi Lions rivolgiamo a noi stessi è di continuare a essere sempre più "contagiosi", affinché un numero crescente di persone e realtà imprenditoriali scelga di seguire l'ammirevole esempio del Resort Calderoni Martini.
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