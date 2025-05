Viaggiare con Fal a metà prezzo

Biglietti ed abbonamenti per bus e treni Fal scontati del 50% se acquistati sulla App Tabnet previa iscrizione, come utenti sperimentatori, al progetto MaaS for Italy Bari del Comune di Bari.Dal 2 aprile scorso è già possibile acquistare i titoli di viaggio Fal in tutte le tabaccherie di Puglia e Basilicata che fanno parte del circuito PuntoLis e sulla App Tabnet, ma da oggi chi acquista tramite questa App e si iscrive anche alla sperimentazione MaaS for Italy Bari del Comune di Bari, può usufruire di uno sconto del 50%.L'incentivazione è disponibile su tutti i titoli di viaggio, sia su quelli singoli che sugli abbonamenti.Per tutte le informazioni sulla misura e le modalità di adesione, consultare il seguente link: www.maasbari.it e seguire le istruzioni per iscriversi e diventare sperimentatore; per procedere poi all'acquisto dei titoli di viaggio con gli incentivi, occorre scaricare la App Tabnet, disponibile per IOS e Android (Link per IOS https://apple.co/4iHBcZy e per Android https://bit.ly/4kGeBhG), inserire il codice di sperimentazione ottenuto tramite l'iscrizione a Maas Bari, scegliere il singolo viaggio o l'abbonamento ed acquistarlo.Il MaaS (Mobility as a Service) è il nuovo paradigma della mobilità che prevede l'integrazione di molteplici servizi di trasporto pubblico e privato accessibili all'utente attraverso un singolo canale digitale. Tali servizi sono operati attraverso piattaforme di intermediazione che combinano diverse alternative di viaggio (dal trasporto pubblico al car sharing, dal bike sharing ai taxi) con differenti funzionalità: informazioni, programmazione, prenotazione del viaggio multimodale, pagamento unificato dei servizi (flat o pay per use), operazioni post-viaggio; l'utente ha così la possibilità di personalizzare l'esperienza di viaggio, in base alle proprie esigenze e godendo di ampia libertà di movimento.Fal coglie l'occasione per ricordare agli utenti che, per quanto riguarda la vendita da parte delle tabaccherie, i vecchi titoli di viaggio chilometrici scadranno il 31 maggio 2025; a decorrere dal 1° giugno 2025, non saranno più accettati e non sarà possibile richiederne il rimborso.Inoltre, al momento, le tabaccherie non sono autorizzate a vendere i titoli di viaggio gratuiti destinati ai viaggiatori delle categorie protette, né i titoli di viaggio agevolati riservati ai viaggiatori delle Forze dell'Ordine, delle Forze Armate e dei Vigili del Fuoco.Naturalmente sarà possibile continuare ad acquistare online sul sito web e sulla App di Fal.