Edilizia e finanza per pianificare progetti sostenibili

"Obiettivi Green, Obiettivi Comuni". Questo il titolo dell'iniziativa organizzata da C.A.N.D.E. l'associazione Class Action Nazionale Dell'Edilizia. Una importante manifestazione per discutere di tematiche di estrema attualità che godrà della partecipazione del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini.A porgere i propri saluti, oltre al leader della Lega, ci saranno anche Bartolomeo Murgese, consigliere nazionale C.A.N.D.E.; Maria Cornacchia per Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, e Antonella Di Giuro, vice presidente dell'ordine degli ingegneri di Bari.Sono chiamati ad intervenire Marcello Contu, che relazionerà di "Green e Transizione ecologica"; Silvia Assennato, che invece tratterà "l'abbattimento delle barriere architettoniche e sicurezza sul lavoro"; Angela Lorusso, che parlerà di "Economia circolare"; Paolo Tuccitto, invece si occuperà di "Bonifica e inertizzazione dell'amianto"; mentre Roberto Rizzo relazionerà sulle "comunità energetiche". Dopo l'intervento di Giuseppe Settanni che disquisirà di Finanzia Agevolata chiuderanno gli interventi Sabatino Nocerino, presidente Cna costruzioni Campania, Roberto Cervellini , Direttore generale di C.A.N.D.E. e Giuseppe Mazzullo, presidente nazionale Cigas. Infine, al dibattito moderato da Lucrezia Baldassarre, Igor La Spada, presidente C.A.N.D.E., trarrà le conclusioni finali.L'appuntamento è per sabato 11 maggio dalle ore 09,00 presso l'Hotel fuori le mura ad Altamura.