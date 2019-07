Una “Masterclass” da insegnate per Fabrizio Lombardi

12 foto Fabrizio Lombardi- Wellness Bar

E perché non tenere una masterclass dell'Accademia di pizza doc qui a Gravina?E' un vulcano di idee e di passione Fabrizio Lombardi, titolare del Wellness bar, di rientro dalla trasferta campana, dove ha avuto l'onore di affiancare Pergiorgio Giorilli ("il maestro dei maestri" come lo definisce Fabrizio), in una lezione della masterclass dell'Accademia Nazionale della pizza doc di Salerno.La forza di volontà e la passione che Fabrizio mette nel suo lavoro gli stanno permettendo di acquisire sempre maggiore competenza ed affinare le sue conoscenze, soprattutto sulle tecniche avanzate della pizza, che lo hanno portato a ritagliarsi un ruolo di prestigio all'interno dell'accademia, arrivando a fare da assistente a Piergiorgio Giorilli.Non uno qualsiasi, un maestro dell'arte bianca che ha scritto 14 libri sulla materia, girando in lungo ed in largo il pianeta per insegnare i segreti del prodotto gastronomico tra i più amati al mondo.Soprattutto per ciò che riguarda le cosiddette "tecniche avanzate" che rappresentano quella particolare caratteristica nel trattare gli impasti, per assicurare un prodotto finale di qualità, utilizzando le giuste farine e le metodologie di lavorazione che garantiscono la giusta digeribilità alla pizza.Al corso del quale Lombardi era tra i relatori, tenutosi nei giorni scorsi a Salerno hanno partecipato una 20 di allievi, pizzaioli esperti, provenienti da tutta Europa.Giunti in Campania spinti dalla stessa passione che muove Fabrizio Lombardi, ovvero dalla volontà di affinare le proprie conoscenze sulle materie prime, sulle tecniche di lavorazione e sulla qualità del prodotto finale che si da al cliente, su quella scia del "benessere" che contraddistingue il credo del pizzaiolo gravinese, che intende sgomberare il campo da ogni equivoco circa la diatriba tra le tecniche tradizionali e quelle avanzate."Proprio qualche giorno fa è stato stilato un protocollo sulla realizzazione della pizza napoletana doc che sancisce l'immutabilità della tradizione"- spiega il responsabile del wellness bar.- Ebbene, questo significa negare ciò che la scienza e la tecnologia ci insegnano. Significa non riconoscere che ci sono tecniche più moderne e più efficaci. Significa non ammettere che con l'ausilio della conoscenze scientifiche, che vengono applicate per lo studio ed il miglioramento delle fasi lavorative e delle materie prime meno nocive alla salute, si sia migliorata la qualità del prodotto rispetto alla tradizione".Una pizza, quella di Fabrizio Lombardi, che, dunque, non perde di mira l'obiettivo della genuinità e del benessere e che quindi guarda al futuro.Ed è proprio in prospettiva futura, per avvicinare il territorio (clientela e operatori del settore), alle nuove tecniche avanzate che Fabrizio ha pensato di portare a Gravina il maestro Giorilli per una masterclass sulla pizza."Un obiettivo da realizzare nei primi mesi del prossimo anno"- conferma Fabrizio Lombardi, con la certezza che, conoscendo la sua caparbietà e la sua perseveranza, la cosa andrà sicuramente in porto, rappresentando un ulteriore riconoscimento per l'amore e la passione che il gestore del Wellness bar mette nel suo lavoro.