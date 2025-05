Un successo l’evento formativo per la polizia locale

350 operatori del settore, provenienti da cinque regioni: Puglia, Molise, Campania, Basilicata e Calabria, per un evento senza precedenti che ha visto convogliare Fondazione Benedetto XIII uomini in divisa per un momento di formazione e aggiornamento tecnico-normativo in materia di codice della strada.Questa in sintesi l'importante iniziativa organizzata da Fata Aps, Ipa XI Delegazione Puglia, Csa, Cisal e Fiadel, con il patrocinio del Comando di Polizia Locale del Comune di Gravina.Un appuntamento senza precedenti – ha commentato il comandante della Polizia Locale di Gravina, Simone Lamuraglia, che ha voluto sottolineare la portata e l'importanza dell'iniziativa, fondamentale momento formativo e di crescita professionale per gli agenti della municipale.Un pensiero condiviso dal sindaco Lagreca sicuro che l'evento "che darà un contributo più moderno ed efficiente al lavoro che la Polizia Locale svolge ogni giorno con grande professionalità e dedizione. Grazie a nome mio e di tutta la cittadinanza".A relazionare sul tema "La rilevazione dell'incidente stradale: conoscere il passato, proiettarsi nel futuro", sono stati il vice ispettore di Polizia Locale di Bari Rocco Giuseppe Cafaro e Raffaele Colamussi Vice Comandante di Polizia Locale di Conversano. I due relatore hanno fatto un excursus sui cambiamenti della legge e sulle nuove tecniche di accertamento, soprattutto in relazione a sinistri con sospetto uso di sostanze stupefacenti e con guida in stato ebbrezza.All'iniziativa, oltre ai relatori, hanno preso parte e portato il proprio contributo anche Francesca Perchiazzi, Presidente XI Delegazione IPA – Puglia; il segretario regionale Csa Sebastiano Zonno; l'assessore con delega alla Polizia Locale del comune di Gravina, Marienza Schinco e Antonio Maria La Scala, che ha approfondito gli aspetti legati agli atti di Polizia Giudiziaria in caso di incidente.foto Carlo Centonze