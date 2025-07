Tutto pronto per la quarta edizione del Festival Giovanile della Lirica

Domani, Lunedì 14 luglio, alle 10,30 nella Sala Consiliare del Comune di Gravina in Puglia si presenta in conferenza stampa la quarta edizione del Festival Giovanile della Lirica, evento inserito all'interno del progetto REMM (Residenze Musicali Murgiane).La manifestazione è organizzata da «Orchestra di Puglia e Basilicata», con il supporto dei Ministeri della Cultura e degli Affari Esteri, Regione Puglia, Comune di Gravina in Puglia, e di una serie di sponsor privati, tra cui il main sponsor Banca Popolare di Puglia e Basilicata. In collaborazione con il consorzio «Sguardi Rupestri», Fondazione Santomasi e Parco Nazionale dell'Alta Murgia.Punta di diamante è la direzione artistica affidata a un grande nome della lirica nazionale e internazionale, come Katia Ricciarelli. Mentre il presidente è il noto tenore e direttore d'orchestra pugliese Francesco Zingariello.Alla conferenza stampa interverranno:- Fedele Lagreca, Sindaco di Gravina- Marienza Schinco, Assessore al Turismo del Comune di Gravina- Francesco Zingariello, presidente Festival Giovanile della Lirica- Katia Ricciarelli, direzione artistica REMM 2025- Francesco Tarantini, Presidente Parco Alta Murgia- Filippo Tarantino, Presidente Fondazione Santomasi- Giuseppe Abatista, Vicepresidente Banca Popolare di Puglia e Basilicata