Remm, pronto il cartellone della IV edizione

Tutto pronto per la quarta edizione del Festival Giovanile della Lirica. Remm, Il festival Residenze Musicali Murgiane, torna anche quest'anno a Gravina, dal 15 luglio al 7 settembre, con 16 appuntamenti imperdibili.La manifestazione, organizzata dall'orchestra di Puglia e Basilicata, anche per questa edizione gode della direzione artistica di Katia Ricciarelli e porterà le note musicali tra piazze, chiostri, castelli e masserie.Una manifestazione dedicata alla musica colta che spazierà tra i generi musicali che - dicono gli organizzatori - andranno "dal cuore della lirica alla magia del tango, dalle sinfonie d'autore ai recital sotto le stelle".E così in alcuni dei luoghi tra i più iconici della città, da Piazza Plebiscito al Ponte acquedotto; dal Chiostro di San Sebastiano alla Terrazza Fondo Vico; dal Castello Svevo alla Masseria Pantano; dalla Terrazza Tenuta Capotenda al Chiostro San Francesco, fino al Chiostro di Santa Sofia, la musica colta sarà protagonista nelle sere d'estate gravinesi."Opera, musica leggera, recital, contaminazioni tra culture, parole e suoni: ogni serata è un viaggio diverso, ogni luogo diventa palcoscenico" - sottolineano i promotori dell'evento che considerano il festival "un'opportunità speciale per chi crede che l'estate sia anche cultura, emozione e scoperta", invitando infine tutti a partecipare alle serate dove "la musica che abita i luoghi, la cultura che attraversa il tempo".