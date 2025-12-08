Tutela risorse idriche, un avviso della Regione

Ci sono 6 milioni e 375mila euro a disposizione per Interventi per l'introduzione di misure innovative in materia di risparmio idrico, depurazione, riabilitazione dei corpi idrici degradati, rafforzamento dei sistemi informativi di monitoraggio dei corpi idrici e della qualità della risorsa idrica".Questo il contenuto dell'avviso pubblico della Regione Puglia adottata a valere sul PR Puglia 2021-2027 - Priorità 2, Azione 2.9 - Sub azione 2.9.1: Interventi per il mantenimento e il miglioramento della qualità dei corpi idrici".L'obiettivo è quello di raccogliere proposte progettuali da selezionare da parte di Enti pubblici non economici, anche avvalendosi della collaborazione di Soggetti partner.I soggetti interessati potranno presentare istanza a partire dal prossimo 18 dicembre fino al 24 marzo 2026. Ciascuna proposta progettuale, che dovrà avere un costo totale di almeno 250mila euro, potrà ricevere un contributo massimo di 650mila euro.