28 foto Terrazze Monachile: dove il gusto incontra la passione

Immagina di essere seduto in un ristorante a Polignano a Mare e di avere di fronte a te un panorama mozzafiato. Bell'immagine, vero? Sì, ma Terrazze Monachile è molto altro, è la storia di un'amicizia, la storia di un luogo unico.Un ristorante completamente affacciato su uno degli scorci più affascinanti della Puglia, un luogo magico che consacra l'armonia del gusto e che strizza l'occhio alla qualità dei prodotti legati al territorio e al fresco pescato del mare.Le Terrazze si aprono al mare di Polignano, dall'idea di due giovani gravinesi legati da una profonda amicizia: Nicola e Roberto, e oggi affascinano tutti coloro che ci passano.A "Terrazze Monachile" si sosta fermando il tempo e guardando il panorama.Qui, si mangia piano e si assaporano piatti esclusivi mentre il personale ti vizia impeccabilmente.Prova a passarci un giorno, per raccontarci la tua esperienza.Tutto questo lo si trova in Via Lama Monachile, 11 a Polignano.Per info e prenotazionichiama i numeri 080.42.65.565, 345.73.85.833, oppure contatta la mail info@terrazzemonachile.itwww.terrazzemonachile.com