Sostegno alle iniziative per la pace, avviso della Regione

È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative per la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Il bando, adottato dalla Sezione regionale Ricerca e Relazioni internazionali, finanzierà la realizzazione di eventi culturali, iniziative solidali, convegni e workshop, pubblicazioni, progetti editoriali e multimediali che puntano a promuovere il dialogo interculturale, la pace e il rispetto dei diritti fondamentali degli esseri umani nelle relazioni con le popolazioni che abitano il bacino del Mediterraneo.L'Avviso ha una dotazione finanziaria di € 160.000 per il 2026.Possono parteciparvi soggetti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che operano con continuità nel territorio pugliese e che abbiano sede operativa in Puglia da almeno 12 mesi. La partecipazione può avvenire in forma singola o partenariale, includendo anche uno o più enti pubblici o privati di uno o più Paesi del bacino del Mediterraneo. Ciascun partecipante potrà presentare una sola istanza, a pena di esclusione. Il contributo massimo erogabile è di € 10.000 per ciascuna iniziativa effettuata o da effettuare nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e il 31 dicembre 2026."Di fronte alle minacce delle guerre che spezzano le vite e le speranze di troppe persone nel mondo, il nostro investimento migliore resta sempre e solo la pace. Per questo – dichiara Silvia Miglietta, assessora regionale alla Cultura con delega alla Pace – Regione Puglia si impegna anche quest'anno a promuovere con risorse proprie attività e processi culturali che possano favorire la costruzione di una società basata sul dialogo interculturale e sul rispetto radicale degli esseri umani. Lo facciamo sostenendo iniziative di enti pubblici o soggetti privati che vogliono costruire ponti tra le popolazioni del Mediterraneo. Quest'area, così strategica per gli equilibri politici, economici e sociali dell'intero pianeta, rappresenta per la Puglia un fondamentale spazio di collaborazione, un luogo di possibilità dal quale rilanciare una geopolitica della pace".La presentazione delle istanze di concessione del contributo potrà avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio on-line disponibile su https://moduli.regione.puglia.it/ a partire dalle ore 12.00 del 27 febbraio 2026 e fino alle ore 12.00 del 1° aprile 2026. A conclusione del processo di selezione sarà formata un'unica graduatoria di merito. In relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna iniziativa, il contributo finanziario sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.L'Avviso, emanato ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 12/2005 recante "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", è adottato nell'ambito delle Linee di indirizzo approvate con D.G.R. n. 70 del 10/02/2026.La misura valorizza le iniziative che prevedono sinergie con la "Strategia regionale per la parità di genere", denominata "Agenda di Genere" (approvata con D.G.R. n. 1466/2021), e con le linee d'intervento della "Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti" denominata "#mareAsinistra" (approvata con D.G.R. n. 1989/2023).