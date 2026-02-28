pace
pace
Mondo Giovane

Sostegno alle iniziative per la pace, avviso della Regione

L’assessora Miglietta: “La pace è il migliore degli investimenti. Dal Mediterraneo venga una nuova geopolitica”

Gravina - sabato 28 febbraio 2026 18.27 Comunicato Stampa
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia l'Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno delle iniziative per la pace e lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo. Il bando, adottato dalla Sezione regionale Ricerca e Relazioni internazionali, finanzierà la realizzazione di eventi culturali, iniziative solidali, convegni e workshop, pubblicazioni, progetti editoriali e multimediali che puntano a promuovere il dialogo interculturale, la pace e il rispetto dei diritti fondamentali degli esseri umani nelle relazioni con le popolazioni che abitano il bacino del Mediterraneo.

L'Avviso ha una dotazione finanziaria di € 160.000 per il 2026.
Possono parteciparvi soggetti pubblici ed enti privati senza scopo di lucro che operano con continuità nel territorio pugliese e che abbiano sede operativa in Puglia da almeno 12 mesi. La partecipazione può avvenire in forma singola o partenariale, includendo anche uno o più enti pubblici o privati di uno o più Paesi del bacino del Mediterraneo. Ciascun partecipante potrà presentare una sola istanza, a pena di esclusione. Il contributo massimo erogabile è di € 10.000 per ciascuna iniziativa effettuata o da effettuare nel periodo compreso tra il 1° marzo 2026 e il 31 dicembre 2026.

"Di fronte alle minacce delle guerre che spezzano le vite e le speranze di troppe persone nel mondo, il nostro investimento migliore resta sempre e solo la pace. Per questo – dichiara Silvia Miglietta, assessora regionale alla Cultura con delega alla Pace – Regione Puglia si impegna anche quest'anno a promuovere con risorse proprie attività e processi culturali che possano favorire la costruzione di una società basata sul dialogo interculturale e sul rispetto radicale degli esseri umani. Lo facciamo sostenendo iniziative di enti pubblici o soggetti privati che vogliono costruire ponti tra le popolazioni del Mediterraneo. Quest'area, così strategica per gli equilibri politici, economici e sociali dell'intero pianeta, rappresenta per la Puglia un fondamentale spazio di collaborazione, un luogo di possibilità dal quale rilanciare una geopolitica della pace".

La presentazione delle istanze di concessione del contributo potrà avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio on-line disponibile su https://moduli.regione.puglia.it/ a partire dalle ore 12.00 del 27 febbraio 2026 e fino alle ore 12.00 del 1° aprile 2026. A conclusione del processo di selezione sarà formata un'unica graduatoria di merito. In relazione al punteggio complessivamente attribuito a ciascuna iniziativa, il contributo finanziario sarà concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
L'Avviso, emanato ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale n. 12/2005 recante "Iniziative per la pace e per lo sviluppo delle relazioni tra i popoli del Mediterraneo", è adottato nell'ambito delle Linee di indirizzo approvate con D.G.R. n. 70 del 10/02/2026.

La misura valorizza le iniziative che prevedono sinergie con la "Strategia regionale per la parità di genere", denominata "Agenda di Genere" (approvata con D.G.R. n. 1466/2021), e con le linee d'intervento della "Strategia regionale di attrazione e valorizzazione dei talenti" denominata "#mareAsinistra" (approvata con D.G.R. n. 1989/2023).
  • Regione Puglia
  • Marcia della pace
Altri contenuti a tema
Sostegno familiare, estesa dotazione finanziaria società Sostegno familiare, estesa dotazione finanziaria 11, 8 milioni di euro per assistenza a persone con disabilità
Piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa: dati al 19 febbraio Ospedale e Sanità Piani straordinari di abbattimento delle liste d’attesa: dati al 19 febbraio Richiamato quasi un terzo del target previsto
Fondo Povertà 2025-2026, oltre 41,9 milioni di euro per rafforzare la rete sociale pugliese società Fondo Povertà 2025-2026, oltre 41,9 milioni di euro per rafforzare la rete sociale pugliese L’assessore Casili: “Un welfare che ricostruisce legami e autonomia”
Giunta Regione Puglia, Provvedimenti in materia di Istruzione Scuola e Università Giunta Regione Puglia, Provvedimenti in materia di Istruzione Criteri per borse di studio e ulteriori contributi per libri di testo
Xylella, Regione Puglia rafforza la prevenzione agricoltura Xylella, Regione Puglia rafforza la prevenzione Al via l’eradicazione dei mandorli abbandonati per tutelare l’agricoltura regionale
CER, prorogati termini dell’avviso pubblico Territorio CER, prorogati termini dell’avviso pubblico Per le proposte progettuali finalizzate alla costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) c’è tempo fino al 16 aprile
Irrigazione, sospesi i conguagli 2022 dell’ex Consorzio Terre d’Apulia agricoltura Irrigazione, sospesi i conguagli 2022 dell’ex Consorzio Terre d’Apulia Paolicelli: “Stanziati 1,2 milioni di euro per alleggerire il peso sulle aziende agricole”
Avviso potenziamento impianti sportivi, proroga scadenza Sport Avviso potenziamento impianti sportivi, proroga scadenza Nuova deadline al 25 febbraio
Piani sperimentali liste d’attesa, in Puglia oltre 54mila richiami per antico prestazioni
28 febbraio 2026 Piani sperimentali liste d’attesa, in Puglia oltre 54mila richiami per antico prestazioni
Gravina Accoglie… nella città sotterranea
28 febbraio 2026 Gravina Accoglie… nella città sotterranea
La Pro Loco UNPLI di Gravina porta tradizione e sapori alla BTM di Bari
28 febbraio 2026 La Pro Loco UNPLI di Gravina porta tradizione e sapori alla BTM di Bari
Gravina 2028, al Ministero della Cultura l’audizione
27 febbraio 2026 Gravina 2028, al Ministero della Cultura l’audizione
ConTatto a Gravina: quando la cultura abbatte le mura
27 febbraio 2026 ConTatto a Gravina: quando la cultura abbatte le mura
Città Metropolitana, Nuove risorse per la forestazione urbana
27 febbraio 2026 Città Metropolitana, Nuove risorse per la forestazione urbana
Gravina 2028, diretta streaming dell'audizione al Ministero della Cultura
27 febbraio 2026 Gravina 2028, diretta streaming dell'audizione al Ministero della Cultura
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
27 febbraio 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
ArcheoinSmart, aggiudicati i lavori
27 febbraio 2026 ArcheoinSmart, aggiudicati i lavori
Anche il Pallone di Gravina tra le Bandiere del Gusto Pugliesi
26 febbraio 2026 Anche il Pallone di Gravina tra le Bandiere del Gusto Pugliesi
Gravina 2028, il giorno della verità
26 febbraio 2026 Gravina 2028, il giorno della verità
Anche la Proloco Gravina protagonista alla BTM di Bari
26 febbraio 2026 Anche la Proloco Gravina protagonista alla BTM di Bari
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.