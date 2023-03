Santa Lucia cuore pulsante delle terrazze sulla Gravina

Prende il via il progetto di manutenzione straordinaria e restauro conservativo per la valorizzazione dei terrazzamenti sulla gravina realizzata dall'ente ecclesiastico san Giovanni Evangelista e finanziato attraverso il Por Fesr Puglia 2014-2020 – asse VI – tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. azione 6.7 – interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale avviso pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici".Il progetto denominato Giardini di Pietra prevede lavori di restauro e recupero dei terrazzamenti sulla Gravina e il successivo allestimento degli spazi. In particolare è prevista la pulizia di tutta l'area dalla vegetazione infestante "fino a mettere a nudo lo sviluppo plano altimetrico della stessa"; la riqualificazione della piazza che funge da sagrato laterale, con una nuova pavimentazione in tufelle; la realizzazione di una rampa in ferro all'ingresso laterale della chiesa per persone con disabilità; la riconfigurazione dei percorsi esistenti con tufi, sistemazione dei muretti a secco e realizzazione di nuovi scalini con corrimano e ringhiere di sicurezza; il rifacimento del terrapieno in modo naturale; la realizzazione cancelli in ferro per gli accessi agli ipogei; il consolidamento strutturale delle pareti rocciose; un nuovo impianto elettrico a led; e opere artistiche in acciaio.Questa è solo una parte del progetto che prevede, inoltre, allestimenti e Kit didattici e di animazione territoriale, come ad esempio alcuni dispositivi multimediali per la consultazione di contenuti audio guida o sistemi di video proiezione, ma anche binocoli per le escursioni tascabili; Kit didattici dimostrativi per realizzare profumi; guide botaniche; guide per Birdwacher; kit di marionette, puzzle tematici e tappeti per gioco dell'oca.Infine, non vanno dimenticati glia arredi come tavoli, sedie e panchine; ma anche supporti come totem informativi, un plastico 3D sulla gravina, pannelli tattili ed un portabiciclette 9 posti.Tutti elementi propedeutici all'attività e ai servizi che si prevede possano essere attivati nell'area, a cominciare dalle visite interattive e dai laboratori didattici, finalizzati alla divulgazione e alla conoscenza del bene architettonico e naturalistico ed in generale del territorio. Per questa ragione verranno anche realizzati eventi di aggregazione culturale e sociale per cittadini e visitatori.Insomma- spiegano gli ideatori del progetto- "l'area diventerà un polo cittadino per la cultura, la promozione e la valorizzazione del territorio, per la didattica e la socializzazione".Punti progettuali che verranno realizzati attraverso l'attivazione di "percorsi rupestri legati al culto di S. Lucia con nuovi sguardi verso la gravina, lungo il cammino dell'acqua e della pietra, con guide multimediali e attività di birdwatching; un giardino terrazzato di pietra con l'attivazione di un laboratorio sull'orto e sulle erbe officinali; videomapping serali su absidi, sculture in ferro e installazioni di arte contemporanea; laboratori partecipati di restauro".Ed infine, nel segno della modernità, anche la creazione di un APP multimediale con audio guida interattiva per la conoscenza e l'approfondimento delle aree.Dunque l'antica chiesa cuore pulsante del rione Piaggio si proietta al futuro con uno sguardo nel passato, non perdendo di vista l'importanza della valorizzazione del paesaggio e del territorio a cui appartiene.