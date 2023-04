Parte la riqualificazione del rione Piaggio

Il prossimo 6 aprile sarà una data importante per la nostra comunità.L'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Fedele Lagreca, alla presenza del Sindaco Metropolitano Antonio Decaro, inaugurerà il cantiere dei lavori che interesseranno lo storico rione Piaggio.Il Rione è stato interessato da due finanziamenti la cui esecuzione seguirà diverse fasi.Nella prima fase ci sarà il concreto inizio del progetto denominato "Accessibilità e fruizione de La Gravina" finanziato dalla Città Metropolitana con 2 milioni e 700mila euro, risorse provenienti nell'ambito del "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana" che prevede la messa in sicurezza degli edifici pericolanti e la riqualificazione delle aree pubbliche con la ripavimentazione delle strade e la realizzazione di arredi urbani, il rifacimento della pubblica illuminazione, la realizzazione di nuove condotte idriche e l'impianto raccolta, trattamento e riutilizzo acque piovane.Dopo le operazioni di messa in sicurezza si darà avvio alla seconda fase che prevede il "Potenziamento dell'impianto di risalita attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque reflue del Rione Piaggio" finanziato dalla Regione Puglia nell'ambito del POR Puglia, Asse XII "Sviluppo Sostenibile" Azione 12.1 "Rigenerazione Urbana Sostenibile" per un importo di € 515.000,00 che prevede l'adeguamento dell'esistente rete fognaria di acque nere con la sostituzione dei tronchi fognari e la realizzazione dell'impianto di sollevamento dei reflui che ci connetterà alla rete fognaria di superficie.Tutti questi interventi restituiranno l'antico rione un luogo tanto caro ricco di storia e memoria, alla fruizione di gravinesi e visitatori.Appuntamento, dunque, in Piazza Benedetto XIII, alle ore 09:30.