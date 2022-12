Rione Piaggio, a quando i lavori?

A che punto è l'iter per i lavori di rigenerazione urbana del rione Piaggio? Una domanda posta da più parti, con tanto di interrogazione fatta in consiglio comunale, lo scorso 28 novembre, dall'ex sindaco Alesio Valente.Una domanda che abbiamo girato all'assessore ai lavori Pubblici Filippo Ferrante, per conoscere lo stato dell'arte.Si tratta di due i progetti che interessano l'antico rione gravinese: uno inerente alla realizzazione di lavori per il potenziamento dell'impianto di risalita attraverso il recupero e il riutilizzo delle acque reflue dell'antico rione cittadino. Un appalto aggiudicato dalla azienda gravinese Apulia per una cifra pari a 515mila euro. L'altro progetto, invece, di vera e propria rigenerazione urbana riguarda la riqualificazione delle aree pubbliche e la messa in sicurezza degli edifici pericolanti: lavori per un ammontare di circa 2 milioni e 700mila euro che verranno eseguiti dalla ditta Barozzi, che si è aggiudicato l'appalto.In particolare le due opere prevedono la messa in sicurezza di edifici pericolanti; la costruzione dell'impianto di raccolta e risalita acque reflue; delle nuove condotte idriche; l'impianto raccolta, trattamento e riutilizzo acque piovane; l'impianti per il gas, il rifacimento della illuminazione pubblica, la ripavimentazione delle strade e la realizzazione di arredi urbani.Dopo mesi di silenzio in seguito all'approvazione del progetto esecutivo, adesso ci si interroga sullo stato dell'arte dell'iter che porterà all'inizio dei lavori, nelle more che ci possano essere dei ritardi.Una eventualità esclusa da Palazzo di Città, dal quale rassicurano. Siamo agli sgoccioli della trafila burocratica che precede la cantierizzazione delle opere. Infatti, -dicono dal Municipio- "Per quanto riguarda l'impianto di risalita dopo l'assegnazione dell'appalto dei lavori è stata assegnata la direzione degli stessi". Mentre – continuano da Via Vittorio Veneto 12- per il progetto di "Accessibilità e fruizione de La Gravina", Rigenerazione Urbana Sostenibile del rione Piaggio, entro fine anno dovrebbe esserci l'assegnazione della direzione lavori. "Poi, a seguire, inizierà l'iter per avviare i lavori. I tempi per l'inizio del cantiere dovrebbero essere intorno al mese di febbraio" -concludono dal Municipio, sicuri che il recupero dell'antico rione consentirà di rivitalizzare una delle zone maggiormente ricche di storia per la comunità gravinese, pronti a restituirlo alla fruizione dei cittadini locali e dei visitatori.