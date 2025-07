Risonanze magnetiche anche di domenica

Risonanze serali sino alle ore 23, da lunedì a sabato e anche di domenica. Obiettivo: abbattere le liste d'attesa aumentando l'offerta, sino a 2.500 risonanze in più prevedendo 324 turni per 1.944 ore aggiuntive di medici radiologi, tecnici ecc. Il Dipartimento di Radiodiagnostica della ASL Bari ha saggiato le potenzialità del progetto nella prima parte di giugno e ora è pronto a portarlo a regime mettendo in campo quattro Radiologie di altrettanti ospedali, il "Di Venere" e il San Paolo di Bari, il presidio di Altamura Murgia e il San Giacomo di Monopoli, sfruttando la piena capacità erogativa di sei Risonanze magnetiche. Il piano prevede di poter garantire il potenziamento con 2.592 risonanze, il 62% in più rispetto al fabbisogno annuale di circa 4mila già destinato all'abbattimento delle liste d'attesa.«La ASL Bari – sottolinea il direttore generale Luigi Fruscio – è impegnata da tempo nell'abbattimento delle liste d'attesa, che è un obiettivo prioritario per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto quelli più vulnerabili, ma anche un orizzonte strategico lungo il quale ci muoviamo per utilizzare al meglio le risorse umane e le grandi macchine diagnostiche, consapevoli che si tratta di una sfida importante per la nostra azienda e per la Sanità pubblica».Uno sforzo notevole che comporterà il pieno utilizzo delle macchine dal lunedì al sabato mattina, la disponibilità operativa per il sabato pomeriggio e anche per l'intera domenica. In particolare, è prevista l'apertura di nuove agende "RMN" la domenica, oltre a turni svolti durante le ore serali (20-23).Numeri importanti, soprattutto considerando che le strutture ASL interessate al progetto nei primi 4 mesi del 2025 hanno prodotto un volume complessivo di indagini pari a circa 97mila, delle quali più di 28mila fra tomografie computerizzate e risonanze, con un aumento di attività proprio in questo settore.Parallelamente all'incremento e razionalizzazione della offerta, ed è questa una novità per la Puglia, si punta ad una gestione efficace della domanda, che deve avere come fulcro l'appropriatezza delle prestazioni erogate. Per questo motivo gli specialisti del Dipartimento di Radiodiagnostica e Medicina Nucleare hanno messo a punto uno strumento semplice e di facile consultazione, un breve manuale intitolato "L'appropriatezza prescrittiva in Diagnostica per immagini - Rmn, Tc, Ecografia e Dxa", che sarà distribuito a tutti i medici prescrittori.