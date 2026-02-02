vito primavera- primario oculistica ospedale della Murgia
Primario di oculistica all’ospedale della Murgia premiato da Mattarella

Vito Primavera insignito del titolo di merito dal Presidente della Repubblica

Gravina - lunedì 2 febbraio 2026 14.20
Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 31 onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana", distribuite proporzionalmente a donne e uomini che si sono distinti per il loro impegno nel sociale, manifestato attraverso l'uso etico e responsabile dei social network, l'attività sportiva come mezzo di inclusione, l'arte come strumento di integrazione sociale, l'assistenza e il supporto ai detenuti, le attività solidali e di volontariato, per aver costruito un modello di imprenditoria etica, per l'impegno elargito nella tutela del bene della salute, anche al di là dei confini nazionali, per il coraggio e l'eroismo dimostrato, oltre i propri doveri professionali, per essersi resi esempi di cittadinanza attiva.

Il Presidente Mattarella ha individuato esempi, tra i numerosissimi presenti nel nostro Paese, di impegno civile, di dedizione al bene comune e di testimonianza dei valori repubblicani. La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà presso il Palazzo del Quirinale il 3 marzo alle ore 12.

Tra i premiati, Vito Primavera, chirurgo oculista e primario di oculistica dell'Ospedale della Murgia, 58 anni. Insignito ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana: "Per aver portato le proprie professionalità mediche al di là dei confini nazionali, divenendo fonte di speranza per i pazienti delle aree più povere e svantaggiate del mondo". Ha preso parte alla missione Puglia-Bangui in Repubblica Centrafricana, guidando con successo l'équipe medica che ha ridato la vista a più di 240 pazienti, molti dei quali bambini.
