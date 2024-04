Proloco a tutela del Made in Italy

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy, celebra la Giornata Nazionale del Made in Italy, istituita con Legge Quadro n. 206/2023 il 15 aprile 2024.La Giornata Nazionale del Made in Italy, celebrata il giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci, ha l'obiettivo di promuovere la creatività e l'eccellenza italiana, riconoscendo, in particolare, al Made in Italy il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale del Paese nonché la tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani. Una particolare attenzione verrà dedicata ai giovani affinché le iniziative in programma sviluppino l'interesse per lo studio e le attività lavorative legate al Made in Italy.Su indicazione di Ente Pro Loco Italiane, il Ministero ha accolto la proposta di tenere un convegno nazionale in Puglia nel comune di Gravina in Puglia (BA). Il convegno nazionale si terra lunedì 15/4/2024 ore 10.00 presso la sala convegni dell'ex monastero Santa Sofia, gentilmente messo a disposizione dal Comune di Gravina in Puglia e dal Parco Nazionale Alta Murgia.Al convegno interverranno esponenti del mondo imprenditoriale, della Politica, dell'Istruzione, di organizzazioni che a vario titolo rappresentano o tutelano il Made in Italy. Sarà presente il Dott. Francesco Paolo Vania della Direzione Generale Servizi Territoriali Casa del Made in Italy per la Puglia, Molise e Basilicata a rappresentare il Ministero delle Imprese e Made in Italy.Il tema del Convegno è: Le Pro Loco Italiane a Tutela del Made in Italy e su questo sono stati chiamati anche i rappresentanti di importanti realtà imprenditoriali dell'Alta Murgia e del Vulture (Marchetti Presidente Consorzio CIM, Disabato Direttori AMI, Rocco Crimolizzi Presidente Cantine Vulture), del Presidente nazionale Osservatorio Dieta Mediterranea (Vito Amendolara) che con il Presidente nazionale di Ente Pro Loco Italiane (Pasquale Ciurleo) e del Vice Presidente Commissione Affari generali Regione Puglia (Michele Picaro) disquisiranno sull'argomento.Anche il mondo scolastico è chiamato a partecipare perché il Ministero ha istituito il Liceo del Made in Italy affinché sviluppino l'interesse per lo studio e le attività lavorative legate al Made in Italy. L'evento è patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dal Comune di Gravina in Puglia, dal Parco nazionale Alta Murgia, dalla Fondazione Santomasi, dal CIM e AMI, da EPLI Puglia.