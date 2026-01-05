Piano urbano delle bambine e dei bambini

L'Amministrazione Comunale persegue prioritariamente l'obiettivo di incentivare e valorizzare al meglio la Biblioteca di comunità "La casa del fuorilegge" che, in funzione da poco più di un anno, ha già raccolto molti consensi stante la massiccia partecipazione di cittadini, scuole di ogni ordine e grado, associazioni e cooperative che operano nell'ambito sociale e culturale, istituzioni pubbliche agli eventi organizzati dalla stessa, alla frequenza quotidiana della sala lettura da parte di cittadini, studenti nonché alla frequenza di genitori con i figli piccoli della Sala "Nati per Leggere". Ed è proprio con un'attenzione speciale ai più piccoli che la Città di Gravina in Puglia è attivamente impegnata nella tutela dei più piccoli, con iniziative tra le quali spicca l'adesione alla "Nuova carta dei diritti della bambina", ispirata alla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo del 1989.Al fine di continuare ad assicurare proprie iniziative di promozione della biblioteca stessa e contribuire a dare sostegno alle diverse espressioni della cultura, offrendo a tutti i cittadini occasioni di crescita personale e culturale, di socializzazione e partecipazione, nell'ambito di una progettualità complessiva culturale che favorisca inclusione e parità, si è deciso di aderire alla richiesta di realizzazione del progetto culturale GRAVINA DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI - Dai sogni e dai desideri alla Strategia Urbana per le Giovani Generazioni", finalizzato alla crescita e socializzazione sicura dei piccoli, delle loro famiglie e di tutta la comunità, da realizzare in 6 mesi, articolato in 4 fasi: analisi, progettazione e applicazione dello strumento di partecipazione, incontri, elaborazione del documento finale consistente in una "tavola di piano, con l'indicazione di luoghi e percorsi prioritari; elaborazione di abaco di interventi e strumenti per rendere Gravina in Puglia città a misura delle bambine e dei bambini".​"Occorre guardare al futuro con gli occhi dei bambini – dichiara il sindaco Fedele Lagreca – perché da New York a Vienna, le grandi capitali lo hanno già capito: una città che funziona per un bambino è una città che funziona per tutti. Oggi anche la nostra Città sceglie di guardare al futuro con coraggio e visione. L'Italia è purtroppo agli ultimi posti in Europa per l'autonomia dei più piccoli. Le nostre città, spesso sbilanciate su auto e velocità, hanno sacrificato spazi vitali per la crescita e la socializzazione. ​Troppo spesso le nostre città corrono veloci, dimenticando chi ha bisogno di spazi sicuri per crescere.​ Vogliamo invertire questa rotta"."Abbiamo deciso di fermarci e ascoltare i cittadini di domani, dando il via a un progetto ambizioso "Gravina delle bambine e dei bambini" per trasformare il tessuto urbano in un ecosistema a misura di bambino, e quindi a misura di tutti", è il commento del consigliere delegato Ignazio Lovero. "Cosa faremo concretamente? Analizzeremo lo stato attuale dei servizi all'infanzia. Avvieremo un percorso partecipato con le scuole primarie e le famiglie attraverso incontri per coo-progettare il futuro. Disegneremo insieme una mappa con una nuova visione urbana per rendere Gravina più sicura, verde, lenta e accogliente. Con l'obiettivo di riscoprire il valore profondo di strade e piazze come luoghi di relazione e non solo di transito. Ponendo le basi per una comunità più coesa e resiliente. Rigenerando, riqualificando.​Perché una città che funziona per un bambino, è una città che funziona per tutti!"