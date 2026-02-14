nuovo direttivo Unpli proloco

Enti pubblici e privati.

Associazioni del territorio.

Cittadini volontari desiderosi di contribuire attivamente alla promozione di Gravina in Puglia.

Gravina in Puglia, 12 febbraio 2026 – In data odierna si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco UNPLI di Gravina in Puglia. L'organo è frutto delle votazioni tenutesi lo scorso 1° febbraio, che hanno registrato una straordinaria affluenza del 97% degli iscritti.Questo dato testimonia il profondo legame tra la comunità e l'associazione, istituzione storica che da decenni si impegna nella promozione culturale e nella valorizzazione delle tradizioni identitarie di Gravina.La squadra che guiderà l'associazione per i prossimi quattro anni è composta da professionisti con competenze trasversali e donne e uomini impegnati da tempo nel sociale :PresidenteVice PresidenteSegretarioTesoriereHospitalityComunicazioneConsigliereConsigliereConsigliereIl nuovo direttivo si dichiara pronto ad affrontare le imminenti sfide turistiche e culturali della città, puntando su un modello di gestione aperto e collaborativo. L'obiettivo è creare sinergie con:"Una squadra di professionisti supportata da soci motivati per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra città nel prossimo quadriennio."