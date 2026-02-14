logo unpli proloco italia
nuovo direttivo Unpli proloco

Filomena Tucci confermata presidente

Gravina - sabato 14 febbraio 2026
Gravina in Puglia, 12 febbraio 2026 – In data odierna si è ufficialmente insediato il nuovo Consiglio Direttivo della Pro Loco UNPLI di Gravina in Puglia. L'organo è frutto delle votazioni tenutesi lo scorso 1° febbraio, che hanno registrato una straordinaria affluenza del 97% degli iscritti.

Questo dato testimonia il profondo legame tra la comunità e l'associazione, istituzione storica che da decenni si impegna nella promozione culturale e nella valorizzazione delle tradizioni identitarie di Gravina.

Il Nuovo Consiglio Direttivo
La squadra che guiderà l'associazione per i prossimi quattro anni è composta da professionisti con competenze trasversali e donne e uomini impegnati da tempo nel sociale :

Presidente Filomena Tucci
Vice Presidente Raffaella Iannetti
Segretario Vito Dimattia
Tesoriere Giuseppe Mastrandrea
Hospitality Pasquale Pisicoli
Comunicazione Michele Capone
Consigliere Michele Defelice
Consigliere Michele Colafiglio
Consigliere Maria Meliddo

Obiettivi e Visione
Il nuovo direttivo si dichiara pronto ad affrontare le imminenti sfide turistiche e culturali della città, puntando su un modello di gestione aperto e collaborativo. L'obiettivo è creare sinergie con:
  • Enti pubblici e privati.
  • Associazioni del territorio.
  • Cittadini volontari desiderosi di contribuire attivamente alla promozione di Gravina in Puglia.

"Una squadra di professionisti supportata da soci motivati per valorizzare il patrimonio materiale e immateriale della nostra città nel prossimo quadriennio."
