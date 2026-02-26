Anche la Proloco Gravina protagonista alla BTM di Bari

"Tradizione, gusto e accoglienza si incontrano in un'unica grande occasione di promozione territoriale". Questo il punto di partenza e il motore che ha spinto la Proloco Unpli di Gravina a proporsi come protagonista alla BTM (Business Tourism Management) in corso di svolgimento presso la Fiera del Levante a Bari.Una importante vetrina con oltre 545 espositori tra aziende, enti e istituzioni, 80 buyer nazionali e internazionali, 60 tour operator e 270 agenti di viaggi e le 49mila presenze della ultima edizione.Numeri importanti per un evento che serve per fare incontrare i principali attori che operano nel settore del turismo, avviare virtuose collaborazioni e creare una solida rete di business.Una manifestazione da non perdere come occasione per chi intende valorizzare e far conoscere il proprio territorio.Una occasione che non intende farsi sfuggire la Proloco Unpli gravinese che alla fiera proporrà una interessante iniziativa legata ad un simbolo della Murgia e della sua asprezza e al tempo stesso generosità: la ferula. Un tipico arbusto presente sul pietroso territorio murgiano che si presta a diversi utilizzi. Un tempo era utilizzata dai pastori per fare gabbie, sedie, panieri, sgabelli e quasi tutti i loro utensili.A mostrare come si può trasformare una pianta in oggetti di uso comune, la proloco Unpli di Gravina, all'interno del padiglione Unpli regionale propone un laboratorio artigianale della ferula, accompagnato da una degustazione di prodotti tipici."Un'esperienza autentica e coinvolgente dedicata alle nostre tradizioni- sottolineano dalla locale Proloco, aggiungendo come l'evento fieristico barese rappresenti un importante momento di promozione del territorio.L'appuntamento è per il 27 febbraio presso lo Stand Regionale dell'UNPLI Puglia n° 1B.