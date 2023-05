Nuova allerta meteo gialla

Nuova allerta meteo di colore giallo diramata dal sistema di Protezione civile della Regione Puglia per il rischio meteorologico, idrogeologico e idraulico.Nel messaggio di allerta della protezione civile, la Puglia centrale Bradanica potrebbe essere interessata da "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati". L'allerta di colore giallo per il rischio di forti temporali avrà inizio alle ore 08,00 di questa mattina e si protrarrà per le prossime 12 ore.L'invito del centro regionale di Protezione Civile è come di consueto a prestare la massima attenzione e al rispetto delle regole di comportamento da seguire in caso di eventi climatici avversi.