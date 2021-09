No time to die, James Bond finalmente in sala

Dopo alcuni rinvii, adesso sembra davvero arrivato il momento dell'arrivo nelle sale cinematografiche dell'ultimo capitolo della saga di James Bond. La produzione, infatti, ha deciso la data dell'anteprima mondiale del film "No Time to die", con alcune suggestive scene girate anche a Gravina, con la spettacolare scena del ponte acquedotto e altre riprese sul pianoro della Madonna della Stella.La prima proiezione pubblica avverrà martedì 28 settembre al Royal Albert Hall di Londra, mentre il film uscirà nelle sale cinematografiche italiane il 30 settembre. I produttori del film che vede protagonista Daniel Craig nei panni dell'agente segreto 007 con licenza di uccidere erano stati costretti, causa covid, a rinviare per ben due volte l'uscita della pellicola attesa anche dai cittadini materani e gravinesi, ansiosi di poter riconoscere sul grande schermo alcuni dei luoghi simbolo della propria città. Scene che, attraverso i trailer dei film, hanno già fatto il giro del mondo. Memorabili sono, infatti, le riprese che vedono Daniel Craig sfrecciare in auto per le strade degli antichi quartieri dei Sassi, impegnato in uno spettacolare inseguimento e l'imperdibile l'immagine in cui si getta nel vuoto dal ponte acquedotto di Gravina.Oltre che nei due comuni dell'entroterra murgiano, pugliese e lucano, il film è stato girato in Italia anche sulla costa ionica della Basilicata tra Riva dei Ginepri e Marina di Pisticci, e sul versante tirrenico a Maratea e Sapri, ma anche in Paesi in giro per il mondo come la Jamaica, la Norvegia, la Scozia e l'Inghilterra. E allora, dopo due anni di attesa, tutti si augurano che sia la volta buona per la 25esima puntata della saga più longeva della storia del cinema.