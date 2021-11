Natale, tornano i mercatini: avviso per gli operatori del settore

Enogastronomia, artigianato, manufatti a tema, in venti spazi espositivi dislocati nel centro storico di Gravina in Puglia. Lo prevede l'avviso pubblico dedicato al "Mercatino di Natale 2021", in programma a partire dal 7 Dicembre prossimo e sino al 6 Gennaio 2022, principalmente nei weekend, vigilie comprese.Una ripartenza, quella che va avviandosi tra le ondate della pandemia, che passerà anche attraverso la rievocazione delle atmosfere dorate del Natale. A far decollare l'iniziativa, su proposta dell'assessora al commercio Anna Gramegna, la giunta municipale presieduta dal sindaco Alesio Valente."Al fine di offrire una reale attrattiva ai cittadini ed ai turisti - commenta il primo cittadino gravinese - abbiamo inteso dar vita ad uno spazio dedicato anche agli acquisti a km 0 e un incentivo a vivere appieno questo periodo magico attraverso i colori, gli odori, l'entusiasmo, che ben sappiamo i mercatini natalizi sanno evocare". Sottolinea l'assessora Gramegna: "Puntiamo ad accogliere espositori che vendano prodotti di qualità e che possano chiaramente incentivare i visitatori ad effettuare i propri acquisti in città, invito che già l'anno scorso avevo rivolto ai nostri concittadini e che rinnoveremo anche nelle prossime settimane".Gli interessati avranno di tempo sino al prossimo 27 Novembre per presentare istanza, seguendo le modalità riportate nell'avviso pubblico, consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Comune, all'indirizzo www.comune.gravina.ba.it.