Concerto di Natale 2025 per la pace

Tradizionale appuntamento del centro Musicale Orsini

Gravina - sabato 27 dicembre 2025
Anche quest'anno, nell'appuntamento ormai consolidato, Lunedì 29 Dicembre ore 20.00 nella Chiesa SS. Crocifisso di Gravina in Puglia, il Centro Musicale "ORSINI" in collaborazione con la Parrocchia "SS. Crocifisso" offre alla cittadinanza di Gravina in Puglia il Concerto di Natale 2025, vocale e strumentale, con la storica Orchestra da Camera "Nuova Musica" di Gravina che oggi compie 29 anni di attività artistica, il Coro giovanile "Fortissimo Music Studio Choir" diretta dal M° Enza Pappalardi e infine con i bravi solisti che si alterneranno e citeremo durante il corso del programma musicale che sarà magistralmente diretto dal M° Claudio Lamuraglia.

Attuando i fini statutari del Centro Musicale, il comitato organizzatore spera che il Concerto possa contribuire alla diffusione in tutti gli strati sociali della musica, mezzo indispensabile per un progresso culturale di una comunità che può diventare un momento di aggregazione e di riflessione sulle nostre radici oggi globalizzate con altre culture etniche.

Il Centro Musicale "Orsini" dedica il Concerto di Natale di quest'anno al messaggio della pace, poichè Il Natale è una festa che celebra la nascita di Gesù Cristo e rappresenta un momento di pace, amore e speranza per molti cristiani nel mondo, ed invita a riflettere sulla importanza di vivere in armonia con gli altri e con l'ambiente che ci circonda.

Il "Concerto di Natale per la pace" può essere un modo per promuovere la pace e la solidarietà, attraverso la musica e l'arte.

Inoltre il Centro Musicale coglie l'occasione di presentare il Progetto Erasmus+ "Youth Murgia Soudwave" in qualità di promotore rivolto a giovani musicisti dell'Alta Murgia nella loro formazione professionale che inizierà a Gravina e Santeramo da Gennaio 2026 per una durata di 18 mesi.

Con queste motivazioni nasce il programma musicale di quest'anno, composto da celebri pagine classiche e celebri colonne sonore (Charpentier, Mozart, Beethoven, Jensis, Morricone, Piovani) abbinati con le tipiche melodie e pastorali natalizie della tradizione ed internazionali. Ma altri due momenti importanti del programma saranno certamente l'esecuzione della pastorale intitolato "Andanti pastorale" del compositore gravinese Giovanni Gurrado e la prima esecuzione assoluta "The Christmas Song" composizione per Oboe ed archi tratta dal famoso brano internazionale natalizio ed adattato dal M° Mike Magatagan nel 2017.
