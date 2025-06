Motogiro Puglia e Lucania 2025

Al grido "l'unione fa la forza", sei Club pugliesi Federati ASI parteciperanno al Motogiro di Puglia e Basilicata. Un evento iscritto nel Calendario Nazionale ASI e organizzato dai sodalizi Aste e Bilancieri, Cjvas i Delfini, Lucania Ancient Motors Club, Messapia Automotoclub Storico e Old Cars Club, coordinati dal club gravinese Rombo Arcaico.Una tre giorni che parte questo pomeriggio (20 giugno) nella quale 35 motociclisti si sfideranno a suon di Prove di Regolarità su uno splendido percorso messo a punto dallo staff di Rombo Arcaico. La base logistica è stata fissata presso Coluni Sport & Resort, sede di partenza e arrivo dopo il percorso svolto dalla carovana.Si tratta due tappe nelle quali si percorreranno complessivamente 270 km. La prima tappa di 170 Km toccherà le località della Basilicata; mentre la seconda frazione di 100 km si svolgerà in terra di Puglia, esaltando le doti di guida dei centauri che prenderanno parte all'iniziativa.Un evento che avrà anche una importante impronta culturale.Tant'è che - spiega Giuseppe Guglielmi della Rombo Arcaico- "Sabato 21 Giugno, l'Amministrazione Comunale di San Mauro Forte ha spalancato le porte ai motociclisti. Infatti saranno accolti nella centralissima Piazza Caduti per la Patria, all'ombra della maestosa Torre Normanna. Per l'occasione è presente la mostra di uno strano esercito di soldati con le teste di nani e i corpi dell'armata di Xi'an, chiamata Il Crepuscolo dei Nani. Si tratta di una parte di Extinction, il progetto dell'artista Max Papeschi".Ma non solo. "La visita culturale continuerà nei Palazzi nobiliari risalenti al settecento, oltre alla Chiesa di Santa Maria Assunta, risalente al 1553"- aggiunge Guglielmi .L'ultimo giorno dell'evento motociclistico è previsto per domenica 22 giugno e sarà interamente dedicato alla Murgia.Le moto "sfrecceranno" lungo le strade del MurGeoPark, passando per la Necropoli di San Magno e le Cave di Bauxite, con i piloti impegnati in Prove di Regolarità, brevi tratti cronometrati ad un tempo imposto la cui media oraria di percorrenza sarà inferiore ai 40 km orari.Insomma, una iniziativa meritevole che ha visto i vari club spendersi per organizzare un evento che si pone il fine di valorizzare il rapporto fra i Veicoli Storici e le bellezze architettoniche e paesaggistiche italiane. Infatti- spiegano dall'associazione gravinese- "La Federazione ASI, con sede a Torino, ha in essere con ANCI un protocollo d'intesa il cui obiettivo primario si pone la promozione dell'Italia dal punto di vista del patrimonio artistico, culturale ed enogastronomico".E in un contesto del genere il Club Rombo Arcaico di Gravina fa la sua parte. L'associazione fondata nel lontano 1997 ha al suo attivo anche l'organizzazione di numerose iniziative che rivestono un'importanza non secondaria per il territorio e la comunità, in quanto- concludono dal sodalizio gravinese- "contribuisce allo sviluppo dell'indotto diretto ed indiretto generato dalle attività connesse al Motorismo Storico, dalla filiera professionale al comparto turistico, che vanno a giovamento delle innumerevoli realtà locali".