La Coppa Apulia anche a Gravina

Storia, Cultura, Tradizione in un Evento di natura Turistico/Culturale: questo e altro è la Coppa Apulia.In Programma sono previste alcune Prove di Abilità facoltative aventi carattere ludico/ricreativo. La velocità delle auto partecipanti dovrà rispettare l'articolo 9 c. 3 C.d.S. Potranno partecipare un numero massimo di quaranta autovetture costruite entro il 31/12/1984. I Concorrenti sono liberi di utilizzare, durante le prove di abilità, qualsiasi strumento per la misurazione e la elaborazione dei tempi.La COPPA APULIA, giunta alla 5^ Edizione è una raffinata miscela di mobilità storica, prove di abilità, visite culturali e soprattutto valorizzazione dei territori attraversati di Basilicata e Puglia. Ai Partecipanti sarà offerta una Esperienza unica ed indimenticabile.L'ASI – Automotoclub Storico Italiano da sempre coniuga passione e volontariato e già nel passato i numerosi Club Federati hanno dato prova di sensibilità e attenzione nei confronti della solidarietà, organizzando innumerevoli iniziative dedicate a tale tematica.L'ASI pertanto, ha creato una commissione specifica, ASI Solidale, al fine di coordinare e ampliare le azioni sociali.A tal proposito, il Club ROMBO ARCAICO, anch'esso Federato ASI ha deciso di aderire alla nobile iniziativa coinvolgendo l'Istituto Professionale "DE NORA – LORUSSO" di Altamura, Scuola Polo per l'Inclusione nella Provincia di Bari, per realizzare un momento di valorizzazione e integrazione di ragazzi speciali in occasione della V Edizione della COPPA APULIA, Storia, Cultura, Tradizione, che si terrà nei territori di Gravina in Puglia, Miglionico e Matera dal 12 al 14 Aprile p.v.La Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria L. Giordano ha accolto con grande entusiasmo la proposta del Club Rombo Arcaico nella persona del Presidente Giuseppe Guglielmi. La reciproca collaborazione mira all'inclusione di alcuni studenti e studentesse dell'Istituto Professionale, indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, da coinvolgere nella giornata di Domenica 14 Aprile, occupandosi dell'accoglienza degli ospiti partecipanti alla Manifestazione, in occasione del pranzo e della Cerimonia di Premiazione.L'evento ben si sposa con lo spirito dell'Istituto "DE NORA – LORUSSO", sempre attento alle tematiche formative e inclusive di ragazzi diversamente abili e non, attraverso la partecipazione attiva ad iniziative promosse sul territorio.Anche Ente Pro Loco Italiane C.R. Puglia nella persona del Presidente Oronzo Rifino, non farà mancare il proprio sostegno all'evento, con accoglienza, promozione di eventi importanti che si svolgono durante l'anno e di prodotti tipici del territorio. Questi eventi sono veri e propri strumenti di promozione e vetrine per i territori.