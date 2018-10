Promozione turistica, mongolfiere sulla città

Tutti con il naso all'insù. Questa mattina a fare da cornice ad uno splendido sole c'erano le mongolfiere di "Landing on South Italy" in volo su Gravina, per la seconda tappa del "Buy Puglia 2018".L'evento internazionale promosso dall''Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione e dall'Assessorato all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia è in corso di svolgimento fino al 26 ottobre.La manifestazione "BuyPuglia - Travel Meeting", giunta alla sua sesta edizione, nasce per consentire al sistema delle imprese pugliesi che operano nel settore turistico di presentare la propria offerta a una selezione di operatori provenienti dai principali mercati europei ed extraeuropei.Alcune di questi tour operator stranieri sono in visita a Gravina, già da qualche giorno e questa mattina hanno potuto ammirare il passaggio dei coloratissimi balloon del consorzio materano "Landing on South Italy".(Foto di Carlo Centonze)