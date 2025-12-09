Municipio
Municipio
Scuola e Università

Mense Padre Pio e Soranno, via libera progetto esecutivo

Opere finanziate per circa 1 milione e 700mila euro

Gravina - martedì 9 dicembre 2025
Via libera della giunta comunale ai due progetti esecutivi per la realizzazione delle mense scolastiche per le scuole "Padre Pio" e "Michele Soranno". L'esecutivo municipale ha, infatti, approvato gli elaborati tecnici che consentiranno di realizzare le due opere attraverso il finanziamento del "Pnrr M4-C1-I1.2 Nuovo piano mense scolastiche –finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu" con l'Avviso Pubblico promosso dal MIM, Ministero competente per l'attuazione dell'investimento.

Il progetto di realizzazione della mensa scolastica del plesso "Padre Pio", per l'importo complessivo di 1 milione e 17 mila euro, prevede un finanziamento di 672 mila euro a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la restante somma messa a disposizione quale co-finanziamento dalla Regione Puglia; per la mensa della "Michele Soranno", invece, sono stati stanziati 696 mila euro tutti in conto al Pnrr.

Con l'approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo delle mense dei due plessi scolastici, l'iter di realizzazione fa un passo in avanti decisivo, così da abbreviare i tempi per rispondere alle esigenze della comunità scolastica dei due istituti.
  • Giunta Comunale
Altri contenuti a tema
Riqualificazione tribuna est stadio Vicino La città Riqualificazione tribuna est stadio Vicino La giunta approva uno studio di fattibilità da candidare a avviso regionale
Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta La città Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta Mandato agli uffici per raccogliere proposte e affidare addobbi e luminarie
Gravina Nativitas, la giunta approva il progetto Eventi Gravina Nativitas, la giunta approva il progetto Quest’anno la rievocazione della natività si terrà il 6 e il 7 dicembre 2025 e il 4 e il 5 gennaio 2026.
Pulizia sottopasso, Botta e risposta tra Calculli e la giunta Politica Pulizia sottopasso, Botta e risposta tra Calculli e la giunta Il consigliere punta il dito sull’attuale amministrazione che rimanda al mittente le accuse
Gravina#greenconnect: via libera della giunta al progetto esecutivo La città Gravina#greenconnect: via libera della giunta al progetto esecutivo 6 milioni e 300mila euro che cambieranno il volto della città
Arredi e giochi inclusivi in pineta, la giunta approva progetto esecutivo La città Arredi e giochi inclusivi in pineta, la giunta approva progetto esecutivo 40mila euro dal fondo di inclusione delle persone con disabilità
Il Sindaco Lagreca nomina due nuovi assessori Politica Il Sindaco Lagreca nomina due nuovi assessori Antonella Lorusso e Silvano Burdi prendono il posto dei dimissionari Stimolo e Cilifrese. Rimescolate anche le deleghe
Giunta, Vito Stimolo si dimette Politica Giunta, Vito Stimolo si dimette Stimolo: “non sentivo più la serenità, la passione dovuta e una vision comune”
Tutela risorse idriche, un avviso della Regione
8 dicembre 2025 Tutela risorse idriche, un avviso della Regione
Sciopero comparto igiene il 10 dicembre
8 dicembre 2025 Sciopero comparto igiene il 10 dicembre
Nativitas, il Piaggio torna a vivere
7 dicembre 2025 Nativitas, il Piaggio torna a vivere
La Fbc fa visita alla capolista Paganese
7 dicembre 2025 La Fbc fa visita alla capolista Paganese
A Gravina arriva “La Maculète – L’Albero del Quartiere”
7 dicembre 2025 A Gravina arriva “La Maculète – L’Albero del Quartiere”
Alla scuola Savio rinasce l’albero della speranza
6 dicembre 2025 Alla scuola Savio rinasce l’albero della speranza
IV edizione dell’accensione dell'albero di Natale in piazza Scacchi
6 dicembre 2025 IV edizione dell’accensione dell'albero di Natale in piazza Scacchi
Successo per Giano al TourMusicFest 2025
6 dicembre 2025 Successo per Giano al TourMusicFest 2025
Mercato, a dicembre doppio appuntamento domenicale
6 dicembre 2025 Mercato, a dicembre doppio appuntamento domenicale
Tecnoservice, gestione rifiuti, possibili disagi martedì 9 dicembre
5 dicembre 2025 Tecnoservice, gestione rifiuti, possibili disagi martedì 9 dicembre
Il tarallo dell’Immacolata protagonista di una tre giorni dedicati al gusto
5 dicembre 2025 Il tarallo dell’Immacolata protagonista di una tre giorni dedicati al gusto
Natale a Gravina 2025 a cura del Comune di Gravina
5 dicembre 2025 Natale a Gravina 2025 a cura del Comune di Gravina
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.