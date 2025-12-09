Mense Padre Pio e Soranno, via libera progetto esecutivo

Via libera della giunta comunale ai due progetti esecutivi per la realizzazione delle mense scolastiche per le scuole "Padre Pio" e "Michele Soranno". L'esecutivo municipale ha, infatti, approvato gli elaborati tecnici che consentiranno di realizzare le due opere attraverso il finanziamento del "Pnrr M4-C1-I1.2 Nuovo piano mense scolastiche –finanziato dall'Unione Europea Next Generation Eu" con l'Avviso Pubblico promosso dal MIM, Ministero competente per l'attuazione dell'investimento.Il progetto di realizzazione della mensa scolastica del plesso "Padre Pio", per l'importo complessivo di 1 milione e 17 mila euro, prevede un finanziamento di 672 mila euro a carico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e la restante somma messa a disposizione quale co-finanziamento dalla Regione Puglia; per la mensa della "Michele Soranno", invece, sono stati stanziati 696 mila euro tutti in conto al Pnrr.Con l'approvazione da parte della giunta del progetto esecutivo delle mense dei due plessi scolastici, l'iter di realizzazione fa un passo in avanti decisivo, così da abbreviare i tempi per rispondere alle esigenze della comunità scolastica dei due istituti.