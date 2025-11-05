albero natale 2024
albero natale 2024
La città

Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta

Mandato agli uffici per raccogliere proposte e affidare addobbi e luminarie

Gravina - mercoledì 5 novembre 2025
Le celebrazioni per il Natale stanno per arrivare e l'amministrazione comunale non intende farsi trovare impreparata. Le festività natalizie rappresentano un importante momento di coesione per la città, che lega la comunità in un'atmosfera di condivisione e di partecipazione.

Per questa ragione è dovere dell'amministrazione- dicono da Palazzo di Città- organizzare "una serie di iniziative unite dal fil rouge della celebrazione del Natale, grazie alle quali adulti e bambini potranno lasciarsi meravigliare dalla magia delle feste, ognuno secondo le proprie aspettative".

Manifestazioni natalizie come ad esempio realizzazione di presepi, di scenografie; spettacoli come concerti, esibizioni di artisti, oppure eventi dedicati ai bambini, gli anziani e persone con disabilità; ma anche mercatini di Natale, bancarelle di artigianato e villaggi a tema.

Insomma, una gamma di iniziative legate al Natale, di significativo interesse culturale, socio, ricreativo per la comunità gravinese, che possano avere anche una ricaduta in quanto attrattive per visitatori anche da fuori città.

Ed è proprio per attivare questo ciclo virtuoso, che consenta di offrire eventi ed iniziative in occasione del Natale, che la giunta comunale ha dato mandato agli uffici – si legge nel deliberato- di acquisire manifestazioni di interesse da parte di enti privati (quali associazioni, parrocchie, fondazioni), imprese produttrici di beni e/o servizi ed istituti scolastici, che intendano proporre e realizzare nel periodo natalizio presso le vie della Città di Gravina in Puglia ed in particolare nella parte più antica e suggestiva, presepi, scenografie, spettacoli, concerti, esibizioni di artisti, eventi dedicati a bambini, anziani e persone con disabilità, mercatini di Natale, bancarelle di artigianato, villaggi a tema e quant'altro possa essere considerato di significativo interesse culturale, socio, ricreativo e turistico".

In seguito sarà compito dell'amministrazione accogliere le proposte meritevoli di interesse e approvare un calendario delle iniziative. Inoltre, la giunta ha anche dato mandato per l'affidamento dell'installazione di luminarie, addobbi e alberi di Natale, che adorneranno le principali arterie cittadine dall'08 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026.
  • Giunta Comunale
  • Natale
Altri contenuti a tema
Gravina Nativitas, la giunta approva il progetto Eventi Gravina Nativitas, la giunta approva il progetto Quest’anno la rievocazione della natività si terrà il 6 e il 7 dicembre 2025 e il 4 e il 5 gennaio 2026.
Pulizia sottopasso, Botta e risposta tra Calculli e la giunta Politica Pulizia sottopasso, Botta e risposta tra Calculli e la giunta Il consigliere punta il dito sull’attuale amministrazione che rimanda al mittente le accuse
Natale nel Geoparco mondiale Unesco di Gravina: ultimi eventi Eventi Natale nel Geoparco mondiale Unesco di Gravina: ultimi eventi Si chiude con la Befana il cartellone di iniziative promosse dall’amministrazione comunale
Ultimi giorni con Enjoy Landia, il parco divertimenti Natalizio Eventi Ultimi giorni con Enjoy Landia, il parco divertimenti Natalizio Si chiude il 6 gennaio con l’arrivo della Befana
Tradizionale concerto di Natale del Centro Studi Orsini Eventi Tradizionale concerto di Natale del Centro Studi Orsini Intervista a Claudio Lamuraglia: “Nel programma, anche musiche del compositore Vincenzo Bellini, probabilmente influenzato dal musicista gravinese Salvatore Fighera”.
Gli auguri del sindaco Fedele Lagreca alla città Gli auguri del sindaco Fedele Lagreca alla città Ai microfoni di Gravinalife il messaggio augurale del primo cittadino
Pace e giovani negli auguri natalizi del Vescovo Pace e giovani negli auguri natalizi del Vescovo Messaggio di Mons. Giuseppe Russo
Acceso l’albero di Natale in Piazza Scacchi Acceso l’albero di Natale in Piazza Scacchi Dato il via ufficiale agli eventi natalizi del Comune
Consiglio comunale lampo
5 novembre 2025 Consiglio comunale lampo
Regione, delibere a pochi giorni da fine mandato
4 novembre 2025 Regione, delibere a pochi giorni da fine mandato
Gravina onora l’Unità d’Italia e le Forze Armate
4 novembre 2025 Gravina onora l’Unità d’Italia e le Forze Armate
732esima fiera San Giorgio, decise le date
4 novembre 2025 732esima fiera San Giorgio, decise le date
Big Bench 126, seconda edizione dell’Art Challenge
4 novembre 2025 Big Bench 126, seconda edizione dell’Art Challenge
Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore
3 novembre 2025 Aggiornamento periodico dell’albo scrutatore
Alle officine culturali “Spazio agli spazi”
3 novembre 2025 Alle officine culturali “Spazio agli spazi”
Droga, arresto nel parco giochi, nuovi particolari
3 novembre 2025 Droga, arresto nel parco giochi, nuovi particolari
Fal, variazioni corse Bari-Matera
3 novembre 2025 Fal, variazioni corse Bari-Matera
Manita della Fbc alla Sarnese
2 novembre 2025 Manita della Fbc alla Sarnese
Chiude oggi i battenti la fiera La Mia Casa
2 novembre 2025 Chiude oggi i battenti la fiera La Mia Casa
Al Vicino la Fbc ospita la Sarnese
2 novembre 2025 Al Vicino la Fbc ospita la Sarnese
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.