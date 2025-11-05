Eventi a Natale, atto di indirizzo della giunta

Le celebrazioni per il Natale stanno per arrivare e l'amministrazione comunale non intende farsi trovare impreparata. Le festività natalizie rappresentano un importante momento di coesione per la città, che lega la comunità in un'atmosfera di condivisione e di partecipazione.Per questa ragione è dovere dell'amministrazione- dicono da Palazzo di Città- organizzare "una serie di iniziative unite dal fil rouge della celebrazione del Natale, grazie alle quali adulti e bambini potranno lasciarsi meravigliare dalla magia delle feste, ognuno secondo le proprie aspettative".Manifestazioni natalizie come ad esempio realizzazione di presepi, di scenografie; spettacoli come concerti, esibizioni di artisti, oppure eventi dedicati ai bambini, gli anziani e persone con disabilità; ma anche mercatini di Natale, bancarelle di artigianato e villaggi a tema.Insomma, una gamma di iniziative legate al Natale, di significativo interesse culturale, socio, ricreativo per la comunità gravinese, che possano avere anche una ricaduta in quanto attrattive per visitatori anche da fuori città.Ed è proprio per attivare questo ciclo virtuoso, che consenta di offrire eventi ed iniziative in occasione del Natale, che la giunta comunale ha dato mandato agli uffici – si legge nel deliberato- di acquisire manifestazioni di interesse da parte di enti privati (quali associazioni, parrocchie, fondazioni), imprese produttrici di beni e/o servizi ed istituti scolastici, che intendano proporre e realizzare nel periodo natalizio presso le vie della Città di Gravina in Puglia ed in particolare nella parte più antica e suggestiva, presepi, scenografie, spettacoli, concerti, esibizioni di artisti, eventi dedicati a bambini, anziani e persone con disabilità, mercatini di Natale, bancarelle di artigianato, villaggi a tema e quant'altro possa essere considerato di significativo interesse culturale, socio, ricreativo e turistico".In seguito sarà compito dell'amministrazione accogliere le proposte meritevoli di interesse e approvare un calendario delle iniziative. Inoltre, la giunta ha anche dato mandato per l'affidamento dell'installazione di luminarie, addobbi e alberi di Natale, che adorneranno le principali arterie cittadine dall'08 Dicembre 2025 al 6 Gennaio 2026.