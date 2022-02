Maltempo: allerta meteo per domani, prevista anche neve

Allerta gialla per maltempo da parte della protezione civile regionale che ha diramato un messaggio per la giornata di domani,26 febbraio, dalle ore 08,00 e per le successive 24-36 ore."Nel corso della giornata sono attese precipitazioni da sparse a diffuse anche di carattere di rovescio temporalesco sulla Puglia settentrionale e sul resto della Puglia, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a moderati sulla Puglia centrale" -si legge nel bollettino diramato dalla protezione civile. Inoltre – continua il comunicato- "i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, con locali grandinate, forte vento e frequente attività elettrica". Nevicate sono attese al di sopra dei 500-700 metri, in abbassamento fino a 200-300 metri nella Puglia settentrionale e con forti venti di burrasca settentrionali su Puglia centro settentrionale.La protezione civile comunale nel monitorare l'andamento delle perturbazioni, raccomanda la massima prudenza soprattutto per chi dovesse mettersi alla guida.