Maltempo: allerta arancione per piogge e forti venti

Con la previsione di forti venti, anche di burrasca, e di precipitazioni che potranno risultare diffusamente temporalesche e con quantitativi cumulati anche rilevanti, il Centro Funzionale Decentrato della Regione Puglia ha emanato un'allerta arancione per rischio idrogeologico, per temporali e per vento su tutto il territorio regionale e per rischio idraulico su Tavoliere, Basso Ofanto e Bacini Lato e Lenne (PUG-E), dalle ore 20:00 di oggi, 11 novembre, per le successive 24 ore.La Sezione Protezione Civile segue l'evolversi della situazione e invita i cittadini ad attenersi alle raccomandazioni fornite nelle norme di autoprotezione consultabili sul sito della protezione civile regionale.