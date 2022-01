Luigi Lorusso aderisce a Puglia Popolare

Luigi Lorusso, in aperta polemica con il suo ex partito "I Popolari con Emiliano", aderisce a Puglia Popolare, progetto politico guidato da Massimo Cassano, giurando fedeltà alla coalizione dell'ex sindaco Alesio Valente. Di seguito la nota dell'ex consigliere comunale."Pur restando fedele ai valori espressi dai Popolari pugliesi, abbraccio sin da subito il progetto politico Puglia Popolare di Massimo Cassano. Una scelta dettata dalla volontà di condividere appieno gli intenti del progetto politico in campo, iniziato da Alesio Valente e sottoscritto anche dalla coalizione di maggioranza, progetto racchiuso in un documento pubblico, per il quale tengo a ribadire il sostegno mio e del gruppo al quale ho aderito. Noi di Puglia Popolare saremo immediatamente al lavoro insieme ai nostri compagni di viaggio per raccogliere nuovi contributi, provenienti da altri partiti, movimenti e liste civiche, al fine di creare un dialogo aperto con la città per condividerne visione e sviluppo".