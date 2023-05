Let's C.U.R.E. togheter! Clean Up, Run And Explore

Domenica 7 maggio, con la prima uscita al Bosco Difesa Grande, si dà l'avvio al progetto sportivo - ambientale "C.U.R.E. - Clean Up, Run and Explore", con l'obiettivo di introdurre nel nostro territorio la nuova pratica sportiva del plogging (raccogliere rifiuti mentre si fa jogging o running) e di approfondire la conoscenza dei nostri meravigliosi ambienti naturali (flora, fauna, caratteristiche geo - morfologiche, ecc...).Il progetto, organizzato dall'IISS "Bachelet - Galilei" con la collaborazione del Comune di Gravina in Puglia e del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, vede il coinvolgimento attivo delle associazioni aderenti alla neonata Consulta Comunale per l'Ambiente e di altre realtà associative ambientali e sportive (Lipu, Punto GG, Omini di Pietra, Aps Gravinese, Associazione Bosco Difesa Grande, Gravina Festina Lente, PlasticFree, Nordic Walking Gravina A.s.d.).Sono previste diverse uscite infrasettimanali riservate agli studenti e percorsi domenicali per genitori e i cittadini che intendono aderire.Queste le date e i siti individuati per le uscite domenicali:: Area "Bosco Difesa Grande" Terra Rossa, Guardiola.Partenza in pullman ore 8:30 presso la Posta Centrale, rientro alle ore 12:00.: Area "Padreterno e Capotenda".Partenza ore 9:00 dal Parco Robinson, rientro alle ore 12:00.: Area "Botromagno".Partenza ore 9:00 dal Parco Robinson rientro alle ore 12:00Aria "Garagnone".Partenza in pullman ore 8:30 presso la Posta Centrale, rientro alle ore 12:00.: manifestazione conclusiva presso "Area Pulicchio".Partenze in pullman ore 8:30 presso la Posta Centrale, rientro alle ore 12:00.È consigliato indossare abbigliamento sportivo, scarpe da running, cappellino, merenda e borraccia con acqua (almeno 1,5 litri)La partecipazione è gratuita, occorre solo prenotarsi compilando il modulo al seguente link: https://forms.gle/KBuvBv9BbDi9mEmj8.Per ciò che riguarda invece le uscite infrasettimanali riservate agli studenti, dopo la prima uscita, in programma mercoledì scorso presso la collina di Botromagno, ma rinviata per pioggia, il calendario prevede un altro appuntamento giovedì 11 maggio, al bosco comunale in zona Guardiola; lunedì 15 maggio gli studenti andranno a visitare lama Garagnone nel cuore del Parco dell'Alta Murgia ed infine il 24 maggio ci sarà una uscita sulla zona archeologica del Padre Eterno e di Capotenda.