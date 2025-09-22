regione puglia
regione puglia
Turismo

Le Destination Management Organization (DMO) sono legge

Per l’assessore al Turismo, Lopane: “Giornata storica. cambia l’organizzazione turistica in Puglia”

Gravina - lunedì 22 settembre 2025 11.01 Comunicato Stampa
"Una giornata storica per il turismo pugliese: il Consiglio regionale ha approvato la legge che introduce le Destination Management Organization (DMO), uno strumento che consegna alla nostra regione un modello di governance moderno e capace di valorizzare al meglio i nostri territori".

Così l'assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, commenta con soddisfazione l'approvazione in Aula, dell'emendamento che porta a compimento il progetto partecipato "Puglia Destination Go", voluto e promosso dall'Assessorato al Turismo e portato a termine in un anno di attività.

"Le DMO non sono più un'idea astratta – prosegue Lopane –, ma il risultato concreto di un percorso di partecipazione dal basso. Un anno di dieci tappe territoriali, momenti di confronto, decine di amministrazioni locali e operatori privati coinvolti in un processo di ascolto vero, giornate studio con associazioni di categoria e amministratori pubblici: oggi quell'impegno trova il suo riconoscimento in una legge che riforma l'organizzazione turistica e mette la Puglia in linea con altre destinazioni virtuose".

Le DMO saranno soggetti intermedi tra Regione e territori, organizzazioni composte da pubblico e privato, che metteranno dunque in rete Agenzie regionali, Comuni, Camere di commercio, associazioni di categoria e operatori turistici privati, utili a promuovere e coordinare le diverse realtà turistiche per governare i flussi e sviluppare i prodotti turistici: "Nasceranno su impulso dei territori – chiarisce Lopane – a cui affiancheremo misure di sostegno, accompagnamento e formazione continua. È un modello che restituisce protagonismo a chi vive quotidianamente il turismo, creando alleanze e sinergie nuove".

Per l'assessore, l'approvazione rappresenta anche una base solida per affrontare le sfide future: "Dalla digitalizzazione alle competenze, dall'impatto del cambiamento climatico ai nuovi trend di viaggio, questa legge ci permette di guardare avanti con strumenti adeguati. Non è un punto di arrivo, ma l'inizio di una stagione nuova per il turismo pugliese."

"Ringrazio – conclude Lopane – tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato e rivolgo un appello alle forze politiche, alle associazioni di categoria, agli operatori e alle comunità locali: continuiamo a lavorare insieme, perché la Puglia ha ora le condizioni per crescere ancora e diventare un modello nazionale di innovazione turistica".
  • Regione Puglia
  • Assessorato al turismo della Regione Puglia
  • Turismo
Altri contenuti a tema
Potenziamento Info point, gravina partecipa bando regionale Potenziamento Info point, gravina partecipa bando regionale Presentato progetto “Gravina Accoglie – Turismo sostenibile e innovativo tra pietra, acqua e tradizione”
Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile” società Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile” Partono le attività per dare futuro ai giovani sottoposti a misure penali
Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile società Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile A disposizione fondi per proseguire le attività
Screening Hcv, accordo Regione-laboratori analisi Ospedale e Sanità Screening Hcv, accordo Regione-laboratori analisi L’intesa tra i rappresentanti sindacali di categoria e la Regione Puglia
Sostegno per fiere, sagre e eventi agroalimentari Eventi Sostegno per fiere, sagre e eventi agroalimentari Contributi dalla Regione Pugliaella Regione
RIfiuti e roghi tossici, sindaci chiedono stato di emergenza Territorio RIfiuti e roghi tossici, sindaci chiedono stato di emergenza I sindaci dell’area metropolitana scrivono a Emiliano
Info Point: pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia Info Point: pubblicato l’avviso 2025 della Regione Puglia Lopane: “Raddoppiamo le risorse e rafforziamo la rete dell’accoglienza turistica in Puglia”
Sanità regionale: approvata la programmazione Ospedale e Sanità Sanità regionale: approvata la programmazione Fondi unici, tetti di spesa e numerosi provvedimenti
A Gravina sono attive le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali)
22 settembre 2025 A Gravina sono attive le AFT (Aggregazioni Funzionali Territoriali)
Tra Fbc e Nardò è pareggio
22 settembre 2025 Tra Fbc e Nardò è pareggio
La Fbc in trasferta a Nardò a caccia di punti
21 settembre 2025 La Fbc in trasferta a Nardò a caccia di punti
Esenzione ticket mensa scolastica
21 settembre 2025 Esenzione ticket mensa scolastica
Poste Italiane, chiusura dei Postamat anche a Gravina
20 settembre 2025 Poste Italiane, chiusura dei Postamat anche a Gravina
FAL, Lunedì 22 sciopero generale
20 settembre 2025 FAL, Lunedì 22 sciopero generale
Potenziamento Info point, gravina partecipa bando regionale
20 settembre 2025 Potenziamento Info point, gravina partecipa bando regionale
BPPB: presentati risultati primo semestre 2025 e nuova campagna istituzionale
19 settembre 2025 BPPB: presentati risultati primo semestre 2025 e nuova campagna istituzionale
Dalla Pace del bosco al bosco della Guerra
19 settembre 2025 Dalla Pace del bosco al bosco della Guerra
Truffe agli anziani, si intensificano tentativi
19 settembre 2025 Truffe agli anziani, si intensificano tentativi
Risanamento ambientale, la Città Metropolitana approva l’Accordo Quadro
19 settembre 2025 Risanamento ambientale, la Città Metropolitana approva l’Accordo Quadro
Torna il Colligo Festival
19 settembre 2025 Torna il Colligo Festival
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.