Fondi per i Comuni sulla vecchia ferrovia Gioia-Rocchetta

Presentare proposte progettuali per la valorizzazione delle aree attraversate dalla tratta ferroviaria dismessa "Rocchetta Sant'Antonio – Gioia del Colle". Questo l'invito inoltrato dalla Sezione regionale "Valorizzazione Territoriale" ai sette comuni pugliesi collegati dalla linea ferroviaria (Rocchetta Sant'Antonio, Spinazzola, Poggiorsini, Gravina in Puglia, Altamura, Santeramo in Colle e Gioia del Colle).Le proposte saranno valutate nel prossimo mese di settembre intanto la Regione Puglia ha già stanziato 100.000 euro per finanziare gli interventi nell'ambito del macro progetto "I Musei che portano a Matera" finalizzata a costruire un percorso di fruizione dei musei e dei luoghi della cultura nei territori attraversati Un contesto territoriale di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, tra Puglia e Basilicata.Si tratta, spiega il consigliere regionale Enzo Colonna , di una delle cinque misure che compongono il programma "La Cultura si fa Strada", la strategia regionale approvata meno di due mesi fa dalla Giunta regionale che ha dato attuazione a norme inserite su mia proposta nelle ultime leggi regionali di bilancio.L'obiettivo è quello di "sostenere e realizzare progetti e iniziative finalizzate alla promozione territoriale delle aree interne della regione favorendone la riscoperta, la valorizzazione e fruizione dei musei e degli istituti di cultura identitari del territorio",.L'invito da parte del consigliere è rivolto agli enti locali sperando che possano "definire assieme e rapidamente, in maniera organica e individuando un comune capofila, un unico programma di iniziative e riescano a cogliere questa opportunità offerta dalla Regione Puglia, predisponendo una proposta progettuale condivisa in grado di sviluppare una positiva sinergia tra gli attori culturali presenti sul territorio e costruendo una rete strutturata finalizzata a creare un percorso di visita integrato che unisca le peculiarità e le realtà museali presenti sul territorio".