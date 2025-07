Social Video 8 minuti La Murgia sostiene Gravina Capitale italiana della Cultura 2028

Uniti si vince. Solo insieme si raggiungono gli obiettivi e si riesce a far crescere il territorio. Una convinzione che il sindaco Lagreca porta avanti fin dal primo giorno del suo insediamento e che ha voluto sostenere anche nell'iniziativa che vede coinvolte Regione Puglia, MurGeoParK città metropolitana di Bari e i comuni della zona murgiana che tutti insieme sosterranno la candidatura di Gravina a Capitale italiana della cultura 2028.A sottoscrivere questo protocollo di intesa i rappresentanti istituzionali dei comuni di Acquaviva delle Fonti, Altamura, Andria, Bitonto, Cassano delle Murge, Corato, Grumo Appula., Laterza, Minervino Murge, Ruvo di Puglia, Poggiorsini, Santeramo in Colle, Spinazzola e Toritto.Un importante momento di coesione e collaborazione per lavorare in sinergia e rendere competitiva la candidatura della città a questo importante traguardo.