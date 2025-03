La FAL presenta Tempo reale, Falmaps, livechat

Attraverso un semplice QR code, presente in tutte le stazioni e alle fermate dei bus FAL, sarà possibile accedere ai nuovi servizi messi a disposizione dalle Ferrovie Appulo-lucane. Tre le novità che dell'azienda di TPL mette a disposizione dei viaggiatori.Si tratta del servizio Tempo Reale, della Livechat e del servizio Falmaps. In pratica gli utenti, inquadrando QR code con il primo servizio potranno accedere ad informazioni su orari e posizione dei mezzi in arrivo e in partenza; mentre il secondo servizio è quello della geolocalizzazione dei mezzi, che consentirà agli utenti, tramite la App di Fal, di seguire treni e bus in tempo reale, in modo da verificarne la puntualità, ma anche eventuali ritardi o cancellazioni; infine il terzo servizio di Live Chat, attivo sul sito web aziendale tutti i giorni dalle 5 alle 23, consente agli utenti di chattare in tempo reale con un operatore pronto a rispondere alle loro richieste.La presentazione ufficiale dei tre nuovi servizi avverrà questa mattina, presso il Terminal Fal Gallitello, a Potenza.Un progetto innovativo quello proposto dalla FAL, prima azienda del Sud Italia tra quelle che si occupano di Trasporto pubblico locale ad offrire tali servizi ai propri utenti di Puglia e Basilicata.