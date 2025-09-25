logo gravina 2028 magenta
logo gravina 2028 magenta
cultura

La Basilicata sostiene Gravina 2028

La capitale della cultura cerniera fra regioni

Gravina - giovedì 25 settembre 2025 19.03
La Regione Basilicata sostiene la candidatura di Gravina in Puglia a Capitale italiana della Cultura 2028.

È un appoggio convinto e caloroso quello che giunge dalle massime autorità lucane, nelle persone del Presidente del Consiglio Regionale Marcello Pittella e del Presidente della IV Commissione, l'irsinese Nicola Morea, promotore dell'iniziativa di portare le istanze gravinesi nei palazzi di governo lucani.

Il riscontro positivo giunge in nome del ruolo di Gravina quale cerniera geografica, storica, culturale ed economica fra le due regioni: Gravina come porta che si apre tra il pre-Appennino lucano e la Murgia; porta del Parco dell'Alta Murgia, oggi Geoparco Unesco, che abbraccia i tredici Comuni pugliesi, già uniti nel condividere la sfida della candidatura. Una cerniera tra epoche e luoghi, che supera i confini e i limiti trasformandoli in spazi di dialogo, di interazione e di scambio.

"La notizia del sostegno della Basilicata a Gravina è uno splendido risultato che non giunge casualmente, ma è il frutto di sinergie territoriali costruite nel tempo – è il commento del sindaco Fedele Lagreca – che vedono ancora una volta la nostra Città in grado di andare oltre le barriere amministrative e burocratiche, per dare valore alla nostra tradizionale vocazione: quella di una realtà capace di essere punto di riferimento di regioni diverse. Ringrazio sentitamente il Presidente Pittella e l'amico Nicola Morea, che ha sposato da subito il nostro progetto, trovando ascolto e apprezzamento nelle sedi istituzionali lucane".

"Sin dall'inizio la candidatura a Capitale della Cultura non è stata di una sola Città, ma di un intero territorio – dichiara il consigliere delegato Ignazio Lovero – e oggi questo territorio va oltre le Murge e la Puglia per abbracciare anche la Basilicata. Irsina e Gravina, entrambe fra i Borghi più Belli d'Italia, sono sorelle unite da antichi legami storici e culturali: un sodalizio che ora si allarga all'intera regione e che ci permette di guardare alla competizione con rinnovata fiducia e speranza".


  • capitale italiana cultura
Altri contenuti a tema
“Il richiamo della Gravina”: uno spettacolo ed un invito alla meraviglia “Il richiamo della Gravina”: uno spettacolo ed un invito alla meraviglia Gravina ufficializza la presentazione del dossier della Candidatura a Capitale della Cultura 2028
Il richiamo della gravina Il richiamo della gravina Uno spettacolo site-specific di Gravina 2028
Pietra, grotte, ponte, grano e sole: presentato il logo di Gravina2028 Pietra, grotte, ponte, grano e sole: presentato il logo di Gravina2028 Un marchio che racchiude l’essenza di Gravina
Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura All’imprenditrice gravinese il compito di raccordare e armonizzare i pareri e le consulenze specialistiche di team tecnico e comitato scientifico
Gravina 2028, presentazione del logo ufficiale Gravina 2028, presentazione del logo ufficiale Entra nel vivo il percorso di candidatura a capitale italiana della cultura
16 Gravina 2028: nominato comitato scientifico Gravina 2028: nominato comitato scientifico Sono in 11 a lavorare alla candidatura di Gravina a capitale italiana della cultura 2028
Candidatura capitale cultura 2028, interpellanza Verna Politica Candidatura capitale cultura 2028, interpellanza Verna Il consigliere di UnaBellaStoria chiede contezza su progettazione, organizzazione e realizzazione delle attività
Gravina capitale cultura 2028, Forza Italia: candidatura debole Politica Gravina capitale cultura 2028, Forza Italia: candidatura debole Per i berlusconiani mancano “i protagonisti della storia gravinese”
A Punto di Vista si parla della Festa di San Michele
25 settembre 2025 A Punto di Vista si parla della Festa di San Michele
Voci Ribelli: donne con “il coraggio di pensare”
25 settembre 2025 Voci Ribelli: donne con “il coraggio di pensare”
Elezioni Regionali, In Puglia si vota il 23 e 24 novembre
25 settembre 2025 Elezioni Regionali, In Puglia si vota il 23 e 24 novembre
Competenze tecnologiche e carriere stabili
25 settembre 2025 Competenze tecnologiche e carriere stabili
Una vita a servizio della chiesa e della comunità
24 settembre 2025 Una vita a servizio della chiesa e della comunità
Fbc e Heraclea si dividono la posta
24 settembre 2025 Fbc e Heraclea si dividono la posta
Umani e macchine: un dialogo necessario sul futuro dell’IA
24 settembre 2025 Umani e macchine: un dialogo necessario sul futuro dell’IA
La Sostenibilità Edilizia Parte dalla Puglia
24 settembre 2025 La Sostenibilità Edilizia Parte dalla Puglia
Fbc Gravina, al Vicino di scena l’Heraclea
24 settembre 2025 Fbc Gravina, al Vicino di scena l’Heraclea
“Una Stanza per un Sorriso” spegne 10 candeline
23 settembre 2025 “Una Stanza per un Sorriso” spegne 10 candeline
1
A Gravina funziona il sistema “With the Park”?
23 settembre 2025 A Gravina funziona il sistema “With the Park”?
Sospeso il servizio di bike sharing a Gravina e in altri Comuni
23 settembre 2025 Sospeso il servizio di bike sharing a Gravina e in altri Comuni
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.