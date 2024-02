Infopoint, gestione ad associazioni fino a giugno

Il Comune affida la gestione temporanea dell'infopoint di Via Matteotti a tre associazioni. Una soluzione ponte che finora però non ha sortito gli effetti sperati, a giudicare dalle numerose critiche che in questi mesi si sono susseguite. Eppure l'amministrazione continua a testa bassa sulla stessa strada, sicura che quello intrapreso sia il cammino giusto per riuscire a garantire un servizio adeguato ai numerosi visitatori che giungono nella città di Gravina.La determina degli uffici è temporanea, visto che il Comune ha già avviato il procedimento attraverso l'Agenzia Pugliapromozione, per l'istituzione del nuovo Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale, procedimento - dicono da Palazzo di CIttà- in via di conclusione.E nel frattempo che fare? Meglio darlo in gestione alle associazioni che ne hanno fatto richiesta, che tenerlo chiuso.Ecco perchè nei giorni scorsi è stata stipula una convenzione tra municipio e le associazioni Proloco U.N.P.L.I Gravina in Puglia e A.P.S. Calcarea e Sguardi Rupestri, le quali hanno manifestato interesse per la gestione dell'Info Point Turistico gravinese. Una scelta obbligata, -spiegano dal Comune- per "assicurare il servizio offerto dall'Info Poit Turistico, soprattutto in vista dei numerosi turisti che visiteranno la Città in occasione della Fiera di San Giorgio e dell'approssimarsi delle festività civili e religiose".La convenzione sarà valida dal mese in corso fino a giugno. La speranza è che fino a quella data si sarà concluso l'iter per la realizzazione del nuovo Ufficio Info-Point turistico della Rete Regionale. Altrimenti, quasi con certezza, si andrà verso l'ennesima proroga.