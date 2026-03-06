cicloturismo dal mare alla murgia
cicloturismo dal mare alla murgia
Turismo

Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina

Una giornata dal Mare alla Murgia

Gravina - venerdì 6 marzo 2026 9.29
Gravina diventa tappa ufficiale del Fuori Fiera del Cicloturismo 2026, il circuito nazionale che porta nei territori lo spirito della Fiera del Cicloturismo, il più importante evento italiano dedicato ai viaggi in bicicletta, in programma quest'anno a Padova dal 27 al 29 Marzo.

L'appuntamento è per domani, sabato 7 marzo 2026 con una giornata gratuita che unisce esperienza diretta e racconto: una cicloescursione intermodale e un talk pubblico sui cicloviaggi al femminile. Un'iniziativa che trasforma la bicicletta in strumento di scoperta del paesaggio e di relazione tra comunità. L'evento è organizzato da Terreno Cycling Therapy ETS e dalla realtà culturale e ambientale Omini di Pietra, con il contributo del Comune di Gravina, in collaborazione con Basilicata Bike Trail, Unconventional Salento, La Casa del Fuorilegge, Pro Loco Poggiorsini, Sportivity Bike, Casa Vacanze La Maddalena 5 e Plasticfree Puglia.

L'iniziativa intende evidenziare il potenziale del cicloturismo di prossimità e offrire uno spunto di riflessione sulle opportunità che mobilità lenta e intermodalità possono generare per il territorio, non solo in chiave turistica ma come parte di una visione.

"Dal mare alla Murgia" è Il nome della cicloescursione che richiama un asse che unisce Bari alla Murgia interna attraverso l'intermodalità tra treno e bicicletta. Un collegamento quotidiano che diventa un'esperienza di viaggio, superando la separazione tra costa ed entroterra. Pedalare porta a rallentare, osservare, fermarsi nei borghi e riconoscere il valore delle comunità che abitano il territorio.

La mattina prevede un percorso ad anello tra Gravina e Poggiorsini, con visita al borgo a cura della Pro Loco e rientro a Gravina nel primo pomeriggio. A seguire, la Biblioteca di Comunità "La Casa del Fuorilegge" ospiterà il talk pubblico "Cicloviaggi al femminile", a cura di Terreno Cycling Therapy per offrire uno sguardo femminile sul viaggio. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza dedicato alle narrazioni di diversi modi di esplorare e viaggiare in bici, con l'intento di ispirare uno sguardo contemporaneo sulla mobilità e sulla cultura del viaggio lento.
  • Cicloturismo
Altri contenuti a tema
Sulle tracce della Via Appia, 1000 km in Irpinia per mappare le strade ideali al cicloturismo società Sulle tracce della Via Appia, 1000 km in Irpinia per mappare le strade ideali al cicloturismo Alcune domande al coordinatore FIAB Puglia e Basilicata Francesco Venezia
La via dei Piloni entra a far parte della rete dei Cammini La via dei Piloni entra a far parte della rete dei Cammini Novità in materia di turismo sostenibile
Ciclo escursione della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta a Gravina Ciclo escursione della Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta a Gravina Presente anche il coordinatore Puglia e Basilicata Francesco Venezia
Da “La Repubblica”, “Puglia in Bicicletta”, Itinerari anche su Gravina La città Da “La Repubblica”, “Puglia in Bicicletta”, Itinerari anche su Gravina Le considerazioni del coordinatore FIAB Puglia e Basilicata Francesco Venezia
Puglia bike destination con la nazionale under 23 Puglia bike destination con la nazionale under 23 Conclusa la due giorni destinata al cicloturismo della Regione Puglia
1 Ciclovia Gravina-Altamura sull'antica via Appia, sbloccato il progetto Territorio Ciclovia Gravina-Altamura sull'antica via Appia, sbloccato il progetto Sarà un tratto dell'itinerario europeo Londra-Brindisi
Ciclovia Acquedotto Pugliese, il Ministero in ritardo per assegnazione risorse Territorio Ciclovia Acquedotto Pugliese, il Ministero in ritardo per assegnazione risorse Nota dell'assessore Giannini
Dalla Regione il percorso turistico nel regno dei Borboni Territorio Dalla Regione il percorso turistico nel regno dei Borboni Guida cicloturistica Bari-Napoli e Bari-Matera
L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
6 marzo 2026 L’11 marzo nuova seduta del consiglio comunale
Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,
6 marzo 2026 Furti in abitazione: la Puglia registra 6.348 episodi nel 2024,
False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
5 marzo 2026 False notizie di rapimento, le forze dell’ordine smentiscono
Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
5 marzo 2026 Tg E20: Uno sguardo alle iniziative del territorio
A scuola di buone pratiche ambientali
5 marzo 2026 A scuola di buone pratiche ambientali
L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening
5 marzo 2026 L’evoluzione Prai Group: da Gravina l’ecosistema completo per l’agricoltura e il gardening
Referendum giustizia, incontro del comitato del No
5 marzo 2026 Referendum giustizia, incontro del comitato del No
Gravinesi bloccati in Medio Oriente, interpellanza di Verna
4 marzo 2026 Gravinesi bloccati in Medio Oriente, interpellanza di Verna
Sicurezza stradale, nuovo spot della Fondazione “Ciao Vinny”
4 marzo 2026 Sicurezza stradale, nuovo spot della Fondazione “Ciao Vinny”
Attacco Iran a UAE, tra i gravinesi in Medio Oriente anche Paolo Calculli
4 marzo 2026 Attacco Iran a UAE, tra i gravinesi in Medio Oriente anche Paolo Calculli
Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint
4 marzo 2026 Gravina e il Cinema: una mostra nell’infopoint
ASL, Danza, velaterapia, cucina, pilates e teatro nei percorsi oncologici
4 marzo 2026 ASL, Danza, velaterapia, cucina, pilates e teatro nei percorsi oncologici
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.