Il Fuori Fiera del Cicloturismo arriva a Gravina

Gravina diventa tappa ufficiale del Fuori Fiera del Cicloturismo 2026, il circuito nazionale che porta nei territori lo spirito della Fiera del Cicloturismo, il più importante evento italiano dedicato ai viaggi in bicicletta, in programma quest'anno a Padova dal 27 al 29 Marzo.L'appuntamento è per domani, sabato 7 marzo 2026 con una giornata gratuita che unisce esperienza diretta e racconto: una cicloescursione intermodale e un talk pubblico sui cicloviaggi al femminile. Un'iniziativa che trasforma la bicicletta in strumento di scoperta del paesaggio e di relazione tra comunità. L'evento è organizzato da Terreno Cycling Therapy ETS e dalla realtà culturale e ambientale Omini di Pietra, con il contributo del Comune di Gravina, in collaborazione con Basilicata Bike Trail, Unconventional Salento, La Casa del Fuorilegge, Pro Loco Poggiorsini, Sportivity Bike, Casa Vacanze La Maddalena 5 e Plasticfree Puglia.L'iniziativa intende evidenziare il potenziale del cicloturismo di prossimità e offrire uno spunto di riflessione sulle opportunità che mobilità lenta e intermodalità possono generare per il territorio, non solo in chiave turistica ma come parte di una visione."Dal mare alla Murgia" è Il nome della cicloescursione che richiama un asse che unisce Bari alla Murgia interna attraverso l'intermodalità tra treno e bicicletta. Un collegamento quotidiano che diventa un'esperienza di viaggio, superando la separazione tra costa ed entroterra. Pedalare porta a rallentare, osservare, fermarsi nei borghi e riconoscere il valore delle comunità che abitano il territorio.La mattina prevede un percorso ad anello tra Gravina e Poggiorsini, con visita al borgo a cura della Pro Loco e rientro a Gravina nel primo pomeriggio. A seguire, la Biblioteca di Comunità "La Casa del Fuorilegge" ospiterà il talk pubblico "Cicloviaggi al femminile", a cura di Terreno Cycling Therapy per offrire uno sguardo femminile sul viaggio. Un momento di confronto aperto alla cittadinanza dedicato alle narrazioni di diversi modi di esplorare e viaggiare in bici, con l'intento di ispirare uno sguardo contemporaneo sulla mobilità e sulla cultura del viaggio lento.