I Popolari con Emiliano “scaricano” Tedesco

In un comunicato a firma del segretario Giuseppe Loglisci e della consigliera comunale Pasqua Debenedictis i "popolari con Emiliano" prendono le distanze dalle esternazioni del consigliere Michele Tedesco, eletto nella lista coordinatore "Popolari Con Fedele Lagreca Sindaco", ma mai- sottolineano dalla formaizone politica- "iscritto al movimento stesso".La formazione politica nel documento difende l'operato dell'assessore e vicesindaco Filippo Ferrante. Di seguito il testo integrale del comunicato.Alla luce delle affermazioni riportate in una massiva il cui contenuto è stato anche diffuso alle testate di informazione locale, il gruppo dirigente del Movimento "Popolari con Emiliano" di Gravina in Puglia, prende le distanze dal Consigliere Comunale Michele Tedesco, eletto nove mesi fa nella lista civica "Popolari Con Fedele Lagreca Sindaco" ma mai iscritto al movimento stesso.Le sue affermazioni, gravissime, non rispecchiano in nessun modo il pensiero del Movimento e del suo gruppo consiliare.In questo gruppo non c'è spazio per chi scrive e dice certe cose, né possiamo accettare lezioni da chi mette in discussione l'operato di questa Amministrazione che, in questi pochi mesi di governo, ha ampiamente dato prova di grande laboriosità, rispondendo alle tante problematiche irrisolte della città.Seppur profondamente rattristati e amareggiati per i duri attacchi rivolti al Vicesindaco Dott. Filippo Ferrante a cui va la nostra solidarietà e fiducia incondizionata, il gruppo dirigente, unitamente al gruppo consiliare resta accanto al Sindaco Dott. Fedele Lagreca, sostenendone convintamente l'azione di governo.Al Consigliere Comunale Michele Tedesco, che conosce bene le linee programmatiche di questa compagine di governo, avendole approvate qualche mese fa in Consiglio Comunale, lo invitiamo a fare una scelta di campo chiara che non lasci equivoci, nel rispetto di questa maggioranza e degli elettori gravinesi.