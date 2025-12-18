Gravina punta sull’innovazione ambientale

La compilazione automatica del registro carico/scarico ;

; La generazione illimitata dei formulari virtuali;

L'interoperabilità immediata con il portale RENTRI ;

; La stampa automatica della segnaletica per ogni codice CER;

per ogni codice CER; Gli avvisi di scadenza delle analisi dei rifiuti prodotti;

delle analisi dei rifiuti prodotti; Il l 'elaborazione annuale del MUD ;

; Una dashboard completa con statistiche, giacenze e costi per unità locale o per codice rifiuto.

Novità normative spiegate in modo semplice;

Scadenze e promemoria;

Indicazioni operative immediate.

Dalla città della Murgia arriva una novità destinata a rivoluzionare la gestione dei rifiuti per le imprese italiane: si chiamaed è il nuovo metodo lanciato da, storico punto di riferimento a Gravina nei settori della consulenza ambientale e dei servizi digitali alle imprese. Non solo software, ma un vero e proprio metodo operativo per accompagnare le imprese nella gestione dei rifiuti e degli adempimenti ambientali. È questo il cuore di "Ambiente & Rifiuti", il nuovo progetto sviluppato dalla realtà gravinese attiva da anni nella consulenza per le imprese.In un momento storico in cui la normativa ambientale è sempre più stringente – basti pensare all'imminente piena operatività del– molte aziende rischiano sanzioni non per cattiva volontà, ma perCon l'attivazione delormai alle porte, molte imprese si trovano disorientate di fronte alle nuove e complesse normative ambientali. Un approccio diverso: consulenza, tecnologia e formazione sul campo "Ambiente & Rifiuti" nasce proprio per colmare questo vuoto. Non si tratta di acquistare un programma e arrangiarsi, ma di adottare un percorso strutturato che integra:, con professionisti sempre disponibili;interconnesso, che semplifica registri, formulari e RENTRI;, per rendere autonomi e consapevoli titolari e collaboratori;· I, tramite canali WhatsApp dedicati, con aggiornamenti normativi e alert operativi."Troppo spesso le imprese scoprono di non essere in regola solo quando arriva un controllo. Il nostro metodo serve ad evitare questo scenario", spiega Girolamo Dinicolamaria, fondatore dell'Agenzia La Favorita.Il valore aggiunto sta però nella, che affianca l'impresa nelle scelte operative quotidiane, riducendo errori e improvvisazioni.Elemento distintivo del metodo "Ambiente & Rifiuti" è l'attivazione di canali WhatsApp informativi, attraverso i quali le aziende ricevono:Un modo concreto per trasformare una normativa spesso percepita come ostile in uno strumento di gestione consapevole.L'iniziativa è rivolta in particolare allespesso lasciate sole nella selva normativa."Abbiamo già attivato tantissimi clienti in Puglia e i risultati sono ottimi: risparmio di tempo, riduzione degli errori ed oggi con la conservazione digitale a norma, totale tracciabilità in caso di controlli", aggiunge il team tecnico de La Favorita, "La gestione ambientale non può più essere improvvisata. Con il metodo giusto diventa sostenibile, controllabile e persino un vantaggio competitivo", sottolinea il team.Per maggiori informazioni o per una demo gratuita:📞 080.326.75.64📞 Whatsapp 📧 3487057682📧 agenzia.lafavorita@gmail.com🌐 www.agenzialafavorita.itCanale: https://whatsapp.com/channel/0029Vb4bWLCBKfhuF1b5l73m