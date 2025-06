Gravina pubblichi avviso per accreditare professionisti socio-sanitari

Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi Mario Conca nel quale chiede all'amministrazione comunale di pubblicare un avviso pubblico per l'accreditamento di professionisti socio-sanitari, nell'ambito del progetto nazionale Home Care Premium 2025, promosso da INPS."Il consigliere comunale Mario Conca ha trasmesso ufficialmente una richiesta al Sindaco Fedele Lagreca e al Dirigente dei Servizi Sociali Vito Spano affinché anche Gravina in Puglia pubblichi un avviso pubblico per l'accreditamento di professionisti socio-sanitari, nell'ambito del progetto nazionale Home Care Premium 2025, promosso da INPS.L'iniziativa, già attivata con successo dall'Ambito Territoriale di Putignano, consente ai cittadini beneficiari del programma INPS (dipendenti e pensionati della PA e i loro familiari) di accedere a prestazioni domiciliari integrative (riabilitazione, supporto educativo, assistenza OSS, logopedia, infermieristica, ecc.) senza costi a carico del Comune.Il progetto è infatti completamente finanziato da INPS, che assegna un voucher individuale ai beneficiari. Saranno loro, tramite la piattaforma dedicata, a scegliere direttamente il professionista tra quelli che l'ente accrediterà a seguito dell'avviso. Il pagamento delle prestazioni sarà gestito direttamente da INPS, tramite fatturazione elettronica.«A Gravina mancano strumenti operativi per intervenire su situazioni fragili, spiega Conca. I cittadini sono costretti a rivolgersi altrove, spesso ad Altamura o al privato. Con l'accreditamento si valorizzano le professionalità del territorio e si offre una risposta immediata a costo zero per l'ente».Conca chiede anche che il Comune di Gravina si faccia promotore di questa proposta all'interno dell'intero Ambito Territoriale di riferimento (che comprende anche Altamura, Santeramo e Poggiorsini), affinché l'opportunità venga estesa e applicata in modo uniforme in tutti i Comuni dell'area.«Non possiamo continuare ad attendere che tutto arrivi dall'alto. La sanità territoriale non si riforma con gli annunci ma con gli atti. Questo è uno strumento pronto, concreto, già sperimentato, che possiamo e dobbiamo adottare anche qui. Subito.»