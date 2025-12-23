salvini scaltrito
Gravina non viene dimenticata: i fatti contano più delle fiabe.

Comunicato stampa della Lega Giovani

Gravina - martedì 23 dicembre 2025 9.42
Pubblichiamo di seguito il comunicato stampa a firma del segretario della Lega Giovani di Gravina Simone Scaltrito.


"Quando si parla di attenzione concreta ai territori, soprattutto al Sud e alla nostra Puglia, i fatti contano più delle parole.

E i fatti, ancora una volta, raccontano una verità semplice: Gravina in Puglia non è stata dimenticata.

Con il programma triennale 2025-2027, firmato dal Ministro e Vicepremier Matteo Salvini, oltre 240 mila euro vengono destinati alla Puglia per il restauro e la valorizzazione di importanti luoghi di culto.

Tra questi c'è anche la Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo di Gravina in Puglia, che beneficerà di interventi di conservazione fondamentali per tutelare un bene che appartiene alla storia e all'identità della nostra comunità.

Ed è bene dirlo con chiarezza: non è stato un gravinese, non è stato un murgiano, ma un Ministro della Repubblica, spesso attaccato con pregiudizi territoriali e racconti fantasiosi, a pensare concretamente a Gravina.

Quel Ministro è Matteo Salvini, che qualcuno continua a descrivere con fiabe buone solo per alimentare polemiche da salotto, ma che nei fatti dimostra attenzione, rispetto e impegno verso il nostro territorio.

Negli ultimi tempi, purtroppo, assistiamo anche a un altro spettacolo poco edificante: qualche "santo profeta" improvvisato che tenta di intestarsi meriti non suoi, rivestendosi di una falsa veste politica.

A questi racconti costruiti ad arte rispondiamo con serenità: non date retta alle profezie, perché le urne hanno già smentito chi prova a vivere di rendita e di illusioni.

Ringraziamo il Ministro Salvini e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attenzione dimostrata verso il patrimonio culturale e religioso pugliese. Investire su chiese, monumenti e luoghi simbolo significa rafforzare il legame tra passato, presente e futuro, valorizzare il territorio e dare nuove opportunità anche in termini culturali e turistici.

La Lega, anche attraverso il lavoro del governo nazionale, dimostra che la politica fatta di impegni mantenuti esiste ancora.
E Gravina, oggi, ne è una prova concreta".


Simone Scaltrito
Segretario Lega Giovani Gravina

