Gravina nel progetto Sic2Sic dell'Ispra

Seimila chilometri in bicicletta attraversando 7 regioni (Piemonte, Friuli, Lazio, Umbria, Puglia, Sardegna e Sicilia), un viaggio lungo due anni, 170 siti connessi, rappresentativi delle diverse realtà bio-geografiche, naturalistico-culturali e socioeconomiche dell'Italia, con l'obiettivo di informare e sensibilizzare sul valore dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile.È il progetto "Life Sic2sic – In bici attraverso la rete Natura 2000 italiana", che domenica 6 ottobre farà tappa nel Parco nazionale dell'alta Murgia, passando per Gravina inserita tra le località pugliesi della rete Natura 2000.Il progetto, guidato dall'Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale) con la partecipazione di Ares 2.0, Fiab ed Enne3, è partito nel 2018 e verte sulla valorizzazione e la promozione della Rete Natura 2000. Quest'ultima, costituita da Siti di Interesse Comunitario (SIC), è stata creata dall'Unione Europea per garantire il mantenimento degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna, un importante patrimonio di biodiversità seriamente minacciato e a rischio di estinzione, soprattutto per distruzione, degrado e frammentazione degli habitat, introduzione di specie esotiche invasive e sovrasfruttamento di risorse e specie.In questo quadro il progetto Sic2Sic ha come finalità principali la promozione di comportamenti ecosostenibili nella fruizione del territorio (itinerari ciclistici e turismo sostenibile); la formazione di una cittadinanza attiva nella conoscenza e nel monitoraggio dell'ambiente; l'attivazione di un modello collaborativo tra tutti i soggetti che compongono la governance territoriale.