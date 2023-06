Gravina "Città di antica ed affermata tradizione ceramica”

Gravina muove i primi passi verso il riconoscimento di "Città di antica ed affermata tradizione ceramica".Questa mattina, infatti, l'Assessore con delega agli Antichi Mestieri e Attività Produttive Maria Schinco, ha incontrato i rappresentanti di Epli Puglia e alcuni maestri ceramisti locali, i quali hanno consegnato un dossier realizzato dalla stessa Epli Puglia, CNA metropolitana Bari, Calcarea APS, Consorzio Sguardi Rupestri, Terre di Murge Experience e Fondazione E.P. Santomasi.Nelle more che la giunta approvi l'atto di indirizzo con la quale la città si candida ufficialmente a tale riconoscimento, una delegazione della municipalità, unitamente a maestri ceramisti e associazioni di categoria inizierà una serie di interlocuzioni con città viciniore già in possesso di tale titolo (Grottaglie e Laterza in primis), per iniziare a stringere legami con Istituzioni che già conoscono questa realtà. Grande rilevanza, dunque, avrà il coinvolgimento istituzionale di altri comuni per l'avvio di collaborazioni e l'interscambio di buone pratiche. Nell'idea progettuale dell'Amministrazione, anche la rivalutazione e la valorizzazione di alcune zone storiche per istituire un quartiere della ceramica e la realizzazione di campionarie a tema da realizzarsi presso il polo fieristico.Prossimo atto, quindi, la presentazione dell'istanza di riconoscimento indirizzata al MISE (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) guidato dal Sen. Adolfo Urso, che sarà presentata unitamente al dossier, ovvero un rapporto storico culturale ed economico produttivo sull'arte ceramica nella Città.Da sempre, la nostra città ha un legame profondo con l'antica tradizione ceramica, legame testimoniato da una importante presenza di fornaci che hanno mantenuto viva la tradizione fino agli anni '60. Questa amministrazione guarda con grande interesse alla legge 188/90 promossa dal Ministero della Sviluppo Economico e applicata dal Consiglio Nazionale Ceramico per la tutela della Ceramica Artistica. Oggi abbiamo mosso i primi passi che presto ci condurranno alla presentazione dell'Istanza al Ministero delle Imprese e del Made in Italy.