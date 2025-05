Gestione temporanea delle officine culturali e del giardino: avviso pubblico

E' stato approvato l'Avviso Pubblico e relativi allegati per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore per la gestione temporanea del Laboratorio Urbano "Officine Culturali Peppino Impastato" e dell'annesso giardino, mediante co-progettazione, in vista della programmazione estiva 2025.Il Comune di Gravina in Puglia riconosce l'importanza, soprattutto nel periodo estivo, di promuovere iniziative ed eventi culturali, artistici, ricreativi e aggregativi rivolti non solo ai giovani ma all'intera cittadinanza, al fine di incentivare la partecipazione attiva della comunità, contrastare il disagio sociale, valorizzare il territorio e offrire occasioni di incontro e crescita collettiva; è necessario valorizzare i luoghi dove la cultura diventa accessibile, inclusiva, partecipativa, accogliendo idee, progetti e connessioni sociali affinché diventino spazi vivi di confronto, creatività e cittadinanza attiva; il Laboratorio Urbano "Officine Culturali Peppino Impastato", già individuato come nodo locale della Rete "Galattica – Giovani Puglia", rappresenta un presidio strategico per la promozione di una programmazione di attività, prioritariamente rivolte ai giovani, ma aperte all'intera cittadinanza.Con la delibera di Giunta comunale n. 119 del 06/04/2025, è stato fornito atto di indirizzo al Dirigente dell'Area Amministrativa al fine di predisporre appositoper l'individuazione di soggetti del Terzo Settore con cui avviare una, limitata alla stagione estiva 2025, del Laboratorio Urbano "Officine Culturali Peppino Impastato" e del giardino annesso, sito a Gravina in Puglia alla via S. Vito Vecchio n. 2, tenendo conto dei seguenti parametri:: mesi quattro (giugno – settembre 2025) con data di avvio a partire dalla stipula della convenzione in oggetto;: realizzazione di una programmazione estiva articolata in attività culturali, artistiche, ricreative e sociali, rivolte prioritariamente ai giovani nonché all'intera cittadinanza, in coerenza con le finalità delle Politiche Giovanili e con gli obiettivi della Rete "Galattica – Giovani Puglia";L'Avviso è finalizzato a:Garantire la continuità delle attività del Laboratorio Urbano "Officine Culturali" e del giardino annesso come presidio giovanile, culturale e sociale della città;Promuovere una progettazione partecipata secondo i principi di sussidiarietà orizzontale e coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore;Valorizzare il patrimonio pubblico e offrire spazi di aggregazione nel periodo estivo.La durata del partenariato è di quattro mesi, decorrenti dalla stipula della Convenzione.Possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura i soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:insussistenza di una delle cause di esclusione previste dagli artt. 94-95 del decreto legislativo n. 23/2023, analogicamente applicato alla presente procedura, per le finalità appena richiamate, ed in quanto compatibile;essere ETS iscritti nel RUNTS, ai sensi del CTS;insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse, di cui alla legge n. 241/1990 e ss. mm..A tutela degli interessi pubblici dell'Amministrazione procedente, agli ETS partecipanti alla presente procedura è richiesto il possesso del requisito di "idoneità tecnico-professionale" consistente nell'avere maturato un'esperienza con riferimento all'ambito di intervento di cui all'art. 2 per il quale l'ETS si candida.Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante del ETS richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., all'atto della presentazione della domanda di partecipazione.Gli interessati dovranno - a pena di esclusione - presentare a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente recapito:servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.itdomanda di partecipazione e relativa dichiarazione sostitutiva, redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente, allegata al presente Avviso (Allegato B) e corredata dagli allegati richiesti;proposta progettuale (PP), redatta sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione procedente, allegata al presente Avviso (Allegato C).Nell'oggetto della posta elettronica va riportata la seguente dicitura:Non saranno prese in considerazione domande incomplete, condizionate o subordinate.Al fine di consentire ai soggetti interessati una più efficace valutazione degli spazi, delle dotazioni e delle potenzialità del Laboratorio Urbano e del giardino annesso, l'Amministrazione prevede la possibilità di effettuare un, alla presenza di un referente dell'Amministrazione comunale incaricato di fornire supporto e informazioni utili.I soggetti interessati a partecipare al sopralluogo dovranno inviare richiesta via PEC entro il 20 maggio 2025 all'indirizzo:servizi.sociali.gravinainpuglia@pec.rupar.puglia.it