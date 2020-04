Garanzia giovani, corsi a distanza per la Nuovi Orizzonti

La Regione Puglia ha autorizzato gli enti di formazione professionale beneficiari della misura 2A nell'ambito del programma Garanzia Giovani, all'utilizzo della FAD, in deroga alle previsioni contenute nei bandi, esclusivamente in modalità sincrona. La Nuovi orizzonti ente di formazione professionale ha attivato quindi la modalità di formazione a distanza per i propri corsi finanziati dal programma Garanzia Giovani, per poter dare la possibilità ai giovani disoccupati di potersi formare e riqualificare anche restando a casa.I requisiti per poter partecipare ai corsi sono:-Essere cittadini/e italiani/e, di uno stato membro dell'unione Europea oppure stranieri/e extra UE, purché con permesso di soggiorno o residenza;-un'età compresa tra i 15 e 29 anni-essere disoccupati/e o non avere nessuna occupazione-non essere iscritti a scuola e a nessun corso di formazione professionaleLa Nuovi orizzonti intende organizzare corsi all'interno dei seguenti settori:-lingue straniere-informatica-ristorazione-assistenza ed educazione all'infanziaAl fine di agevolare la frequenza dei corsi di formazione è prevista la possibilità di scegliere una tra le seguenti due agevolazioni:-borsa di studio per un massimo di € 400,00-borsa di studio di 250,00 + un tablet per seguire il corso di formazionePer ulteriori informazioni e per potersi iscrivere ai corsi visitate il sito www.coopnuoviorizzonti.it e compilate il relativo modulo di iscrizione.