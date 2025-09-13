polizia locale
polizia locale
La città

Conca: “concorso lampo diventa boomerang”

Il consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi riferisce che sono 66 candidati per 2 posti a tempo

Gravina - sabato 13 settembre 2025 9.58 Comunicato Stampa
Nota stampa del consigliere comunale die Cittadini Gravinesi Mario Conca sul concorso per l'assunzione di due agenti di polizia locale. Ecco cosa scrive Conca a riguardo.


"Sono 66 i candidati ammessi con riserva al concorso indetto dal Comune di Gravina in Puglia per la copertura a tempo pieno e determinato (6 mesi al metro di proroghe) di n. 2 posti di Agente di Polizia Locale – Area Istruttori (ex cat. C), come si evince dalla determina dirigenziale n. 826 del 10 settembre 2025.

Un numero così alto di partecipanti, probabilmente inatteso dall'Amministrazione, non nasce dal nulla, è frutto anche del clamore mediatico suscitato dalla mia denuncia mediatica circa le modalità del bando, pubblicato a ridosso di Ferragosto e limitato alla sola prova orale.

Il Comune ha giustificato la scelta con esigenze di "economicità e celerità", ma resta difficile comprendere come una selezione orale unica possa garantire imparzialità e trasparenza. Sarebbe stato molto più rapido e lineare attingere da graduatorie già vigenti presso altri enti, al costo complessivo di 500 euro garantendo economicità, o prevedere una selezione snella ma più completa, anche solo una prova a quiz, che a quest'ora avrebbe visto conclusa la procedura garantendo celerità. Anche il senno di poi ci dà ragione.

L'impressione, condivisa da tanti cittadini, è che gli obiettivi reali non fossero la celerità e l'economicità, ma altro. Non a caso cresce l'ipotesi che la procedura possa essere ritirata o annullata in autotutela, 66 colloqui diventano uno scoglio insuperabile. La domanda sorge spontanea, ma se la procedura fosse davvero annullata, i nostri eroi restituiranno le 10 euro pagate dai partecipanti al concorso balneare?

Ribadisco, il principio di economicità non può mai prevalere su quello di trasparenza, "fare in fretta" non significa "fare bene".

Mario Conca
Consigliere comunale
Gravina in Puglia
  • Comune di Gravina in Puglia
  • Mario Conca
  • Polizia Locale
Altri contenuti a tema
Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano” Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano” Gravina entra a far parte dell’antica e storica “Via del Grano – Regio Cammino di Matera”.
Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi” Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi” Un comunicato stampa del consigliere comunale dei Cittadini Gravinesi
Caso Tequila, LNDC risponde al Comune Cronaca Caso Tequila, LNDC risponde al Comune Animal Protection: “Nessun allarmismo, solo richiesta di verità. Le cause della morte vanno accertate con un esame autoptico ufficiale”
6 Caso Tequila: Ferite compatibili con l’investimento stradale Cronaca Caso Tequila: Ferite compatibili con l’investimento stradale Precisazioni del Comune. Palazzo di Città smentisce voci su efferato gesto di crudeltà commesso ai danni del cane
Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera Senso Unico Via Madonna della Stella: il Comune rivede delibera Soluzione condivisa tra Amministrazione e Agricoltori
Uno striscione per Gaza a Palazzo di Città Politica Uno striscione per Gaza a Palazzo di Città La richiesta del consigliere comunale Saverio Verna
1 Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo Via Madonna della Stella a senso unico? Gravina non può permetterselo Il consigliere comunale Mario Conca Scrive all’amministrazione comunale
Morte Pitbull Tequila, LNDC denuncia alla Procura Cronaca Morte Pitbull Tequila, LNDC denuncia alla Procura L’associazione lancia un appello: “Chi sa parli”
Bonus Trasporti per Studenti in Puglia
13 settembre 2025 Bonus Trasporti per Studenti in Puglia
Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
13 settembre 2025 Protocollo d’intesa “regio antico cammino di Matera - l’antica via del grano”
La Fbc presenta la nuova stagione
12 settembre 2025 La Fbc presenta la nuova stagione
Supereroi e Unicef ospiti a Punto di Vista
12 settembre 2025 Supereroi e Unicef ospiti a Punto di Vista
Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”
12 settembre 2025 Mario Conca: “Attraversamento pedonale pericoloso in Corso De Gasperi”
Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile”
12 settembre 2025 Al via il “Reddito di dignità per l’area penale minorile”
Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
11 settembre 2025 Dopo test incoraggianti, Vincenzo Lagonigro punta a vincere nella terra di Stradivari
Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
11 settembre 2025 Primo giorno di scuola, gli auguri dell’amministrazione
Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
11 settembre 2025 Gravina 2028: Mariarita Costanza, direttrice di candidatura
Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
11 settembre 2025 Classi del liceo ospitate nel Punto Giovani
Domani prima campanella per le scuole di Gravina
10 settembre 2025 Domani prima campanella per le scuole di Gravina
Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
10 settembre 2025 Nuovo avviso per i Punti Digitale Facile
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
GravinaLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.