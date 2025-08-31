FAL, adeguamento tariffe autobus

Da domani i viaggiatori su gomma delle Ferrovie Appulo Lucane dovranno fare i conti con l'aumento delle tariffe.La società di trasporti, infatti, ha comunicato che dal primo settembre ci sarà un adeguamento tariffario del servizio automobilistico della FAL.Un adeguamento dei prezzi del servizio di trasporto su strada che – comunicano dalle Appulo-lucane – è stato disposto dalla regione Puglia.Inoltre, dalla Fal fanno sapere che per ulteriori informazioni sul quadro orario e sulle tariffe, da oggi è possibile consultare il sito della società alla sezione "Quadri orari e tariffe"