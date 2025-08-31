Autobus FAL
Autobus FAL
Trasporti

FAL, adeguamento tariffe autobus

Da domani nuovi prezzi per il trasporto su strada

Gravina - domenica 31 agosto 2025 9.53
Da domani i viaggiatori su gomma delle Ferrovie Appulo Lucane dovranno fare i conti con l'aumento delle tariffe.

La società di trasporti, infatti, ha comunicato che dal primo settembre ci sarà un adeguamento tariffario del servizio automobilistico della FAL.
Un adeguamento dei prezzi del servizio di trasporto su strada che – comunicano dalle Appulo-lucane – è stato disposto dalla regione Puglia.

Inoltre, dalla Fal fanno sapere che per ulteriori informazioni sul quadro orario e sulle tariffe, da oggi è possibile consultare il sito della società alla sezione "Quadri orari e tariffe"
  • Ferrovie Appulo Lucane
  • Fal Gravina
Fal, nuovo ponte d’acciaio ferroviario a Bari Fal, nuovo ponte d’acciaio ferroviario a Bari Ulteriore passo avanti verso un servizio ferroviario moderno e sicuro. Benefici per la linea che porta a Gravina
La FAL comunica soppressione treni La FAL comunica soppressione treni Valida dal 28 luglio fino al 30 agosto
FAL, venerdì 20 possibili disagi per sciopero FAL, venerdì 20 possibili disagi per sciopero Assicurati i servizi indispensabili nelle fasce di garanzia
FAL, novità per i viaggiatori FAL, novità per i viaggiatori Dal 9 giugno al 10 settembre sospesi i treni tra Bari Centrale e Bari Scalo. Si Viaggia in autobus
Viaggiare con Fal a metà prezzo Viaggiare con Fal a metà prezzo Basta iscriversi a Maas for Italy del Comune di Bari e acquista biglietti e abbonamenti tramite la app Tabnet
Fal, il futuro corre su binari nuovi Fal, il futuro corre su binari nuovi Dal 5 maggio al 10 settembre niente treni tra Altamura e Matera per lavori sulla rete. Si viaggia in autobus
Con Fal, Viaggia facile e spedito Con Fal, Viaggia facile e spedito Biglietti e abbonamenti in vendita anche nei tabaccai e sulla app tabnet
La FAL presenta Tempo reale, Falmaps, livechat La FAL presenta Tempo reale, Falmaps, livechat Un QR code da accesso ai tre nuovi servizi dell’azienda di trasporto locale
