F.A.M.E. Road, importante corso di formazione

Si svolgerà a Gravina in Puglia, nei weekend 1-2 aprile e 8-9 aprile, presso le Officine Culturali "Peppino Impastato", il corso di formazione "L'innovazione applicata al turismo: esperienzialità, sostenibilità e storytelling", promosso dal Comune di Gravina in Puglia, nell'ambito del progetto Interreg Grecia-Italia F.A.M.E. ROAD, del quale lo stesso comune fa parte.4 appuntamenti con l'innovazione applicata al turismo che coinvolgeranno guide turistiche, operatori turistici, aziende, associazioni e realtà coinvolte nella compagine turistica della città.Si lavorerà fianco a fianco con specialisti del settore verso una nuova frontiera del turismo consapevole e innovativo. 12 ore, divise in 4 moduli dalla durata di 3 ore ciascuno, che permetteranno ai partecipanti di approfondire tematiche alle quali i turisti contemporanei pongono sempre maggiore attenzione: l'ambiente in primis, declinabile in tanti modi nella creazione di un'offerta turistica; le nuove tendenze capaci di valorizzare un territorio e di attrarre nuovi flussi; i contenuti per una comunicazione efficace e gli strumenti da utilizzare. Si scopriranno, inoltre, storie di successo e consigli pratici per potenziare le skills professionali e migliorare l'offerta turistica del Comune di Gravina in Puglia.L'intero percorso sarà condotto da Sergio Fadini, formatore turistico, membro della scuola di formazione "Pina Sardella" dell'"Associazione Italiana Turismo Responsabile".Nel dettaglio le 4 giornate targate F.A.M.E. ROAD sranno articolate come segue:, dalle ore 17:00 alle ore 20:00Design modello FAME a cura di Antonio ProtaTurismo, ambiente e sostenibilità, dalle ore 10:00 alle ore 13:00Creatività, esperienzialità e tipicità per innovare l'offerta turistica, dalle ore 17:00 alle ore 20:00Lo storytelling per il turismo: saper narrare i contenuti, dalle ore 10:00 alle ore 13:00Social media marketing per promuovere la propria attivitàLa partecipazione è gratuita, previa prenotazione, per un massimo di 20 partecipanti, compilando il seguente form:Il Progetto F.A.M.E. ROAD mira a creare un percorso culturale virtuoso che unisce le comunità in una crescita collettiva; è un modello dinamico in cui i suoi quattro pilastri (Food, Art, Movement ed Energy) si integrano e si rinnovano in un continuo processo di ibridazione, rigenerazione e innovazione socio-culturale.